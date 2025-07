Donald Trump espère «régler» rapidement la question de Gaza, à Doha les négociations s'enlisent

« Sur Gaza, nous discutons et nous espérons que ce sera réglé la semaine prochaine », a déclaré Donald Trump dimanche 13 juillet, malgré le blocage des discussions sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les deux camps s'accusent mutuellement d'enrayer ces négociations lancées le 6 juillet à Doha par l'intermédiaire du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, pour mettre fin à 21 mois de guerre.



Tenter de relancer la négociation sur une trêve à Gaza tout en préservant la survie de la coalition gouvernementale israélienne, c’était en fait l’objet véritable du débat du cabinet de sécurité israélien. Avec notamment la question du redéploiement israélien, rappelle notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



On le sait, la négociation achoppe en particulier sur la question du corridor de Morag. C’est la ligne transversale au sud de la bande de Gaza, entre les villes de Rafah et de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, sur laquelle Israël veut maintenir ses positions dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu pour regrouper l’essentiel de la population gazaouie dans ce secteur. Le Hamas s’y oppose de manière catégorique.



Israël doit envoyer une fois de plus, ce lundi 14 juillet, de nouvelles cartes aux médiateurs dans la capitale qatarienne. L’aile droite du gouvernement israélien, notamment les ministres suprémacistes Ben Gvir et Smotrich exigent des garanties que la guerre à Gaza pourra reprendre après les 60 jours de trêve. Et ils menacent de démissionner.



Face au bureau du Premier ministre, des familles d’otages, désespérées, ont manifesté pendant la réunion du cabinet. Officiellement, les négociations à Doha se poursuivent, mais avec très peu d'espoir à ce stade.



Plusieurs dizaines de morts à Gaza en une journée

Dans le territoire assiégé, 43 Palestiniens ont été tués dimanche par des bombardements israéliens, a déclaré le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. Parmi eux, 11 Palestiniens, dont des femmes et des enfants ont péri dans des frappes sur un marché à Gaza-ville, dans le nord du territoire, et trois autres dans le camp de déplacés d'Al-Mawassi, dans le sud.



À Nousseirat, dans le centre de Gaza, 20 personnes ont été tuées, dont dix y compris des enfants près d'un point de distribution d'eau potable, a ajouté le porte-parole de la Défense civile.



L'armée israélienne a déclaré avoir visé un membre du Jihad islamique, un groupe armé allié du Hamas, mais a reconnu que « la munition était tombée à des dizaines de mètres de sa cible » en raison d'une « erreur technique ». « L'incident est en cours d'examen », a ajouté l'armée. Elle a affirmé que son aviation avait, en 24 heures, « frappé plus de 150 cibles terroristes à Gaza ».