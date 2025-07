Lancement officiel du reboisement à Vélingara : 500 arbres pour une commune résiliente

Le quartier Vélingara Foulbé (sud) a accueilli dimanche, le lancement officiel des activités de reboisement du Projet de Résilience Écologique de Vélingara, une initiative citoyenne et environnementale d’envergure. Cette deuxième édition vise à planter 500 arbres à travers les différents quartiers de la commune, dans un effort concerté de lutte contre la déforestation et les effets du changement climatique.



La cérémonie a été présidée par le capitaine Goth Dieng, chef du secteur des eaux et forêts de Vélingara, symbole fort de l’engagement institutionnel en faveur de l’environnement. Aux côtés de l’autorité forestière, plusieurs acteurs de la société civile et de la jeunesse locale ont pris part à l’événement.



Le président Bayti Ba, initiateur du projet, était présent entouré de son staff, réaffirmant la volonté de son organisation à faire de la résilience écologique une priorité pour la commune. Il a salué la mobilisation des jeunes des ASC Jam Tan et Douanes, ainsi que des membres de SOS Environnement, dont la présence témoigne d’un véritable engouement communautaire autour de cette cause verte.



« Planter un arbre aujourd’hui, c’est protéger l’avenir de Vélingara demain », a déclaré le capitaine Goth Dieng, appelant à la responsabilité collective dans la préservation des ressources naturelles.



La journée a été marquée par des activités de plantation, des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques écologiques, et un appel fort à la pérennisation des arbres plantés. Ce projet, désormais dans sa deuxième phase, ambitionne à terme de verdir durablement la commune de Vélingara tout en renforçant l’engagement des citoyens face aux enjeux climatiques.



Avec cette dynamique, Vélingara s’illustre comme un exemple de mobilisation locale pour un développement durable enraciné dans les réalités du territoire.