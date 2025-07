Badara Gadiaga envoyé en prison !

Le chroniqueur Badara Gadiaga n’est pas ressorti libre de son nouveau face-à-face avec le doyen des juges d’instruction, ce lundi 14 juillet. Après un premier retour de son dossier au parquet vendredi dernier, il a finalement été inculpé et placé sous mandat de dépôt.



Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles », « atteinte aux bonnes mœurs », « outrage et offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État » et «réception et sollicitation de fonds subsides en vue de mener une propagande susceptible de compromettre la sécurité publique », selon les chefs d’accusation retenus par le parquet.



Depuis l’annonce de son placement en détention, ses soutiens dénoncent une procédure qu’ils assimilent à une « liquidation judiciaire ». Une mobilisation a été lancée sur les réseaux sociaux, appelant à un rassemblement devant le tribunal de Dakar. Une affiche largement partagée invite journalistes, membres de la société civile et citoyens à protester contre ce qu’ils qualifient de tentative d’intimidation visant une voix critique du paysage médiatique.