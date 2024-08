Conseil interministériel sur l’eau : Ousmane Sonko demande une harmonisation des tarifs de l’eau

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a demandé en marge du conseil interministériel sur l’eau potable au ministre de l’Hydraulique de veiller à “apporter une solution rapide” à la question de la tarification du prix de l’eau, comportant une fluctuation selon que l’on soit en milieu urbain ou rural, dans le souci d’éviter éventuellement toute discrimination.



“La question du prix de l’eau a été soulevée, Monsieur le ministre, il faut y apporter une solution rapide. Il ne peut pas avoir de discrimination par rapport à l’application des prix en milieu rural comme en milieu urbain”, a-t-il lancé en s’adressant à Cheikh Tidiane Dièye, en charge de conduire le secteur de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Le locataire de la primature présidait un conseil interministériel destiné à l’approvisionnement en eau potable au cours duquel de nombreux acteurs du secteur se sont penchés sur les problèmes de tarification du prix de l’eau.



“Je crois qu’il faut rapidement régler cette question et appliquer les mêmes tarifs. Cela peut comporter des risques parce qu’en milieu rural, le pouvoir d’achat n’est pas très important, si les ménages sortaient de la tranche sociale”, a-t-il soutenu.



Selon le Premier ministre, les réformes projetées devraient permettre de corriger et de rectifier la gestion du secteur, mais aussi d’apporter des réponses concernant “la question de la qualité de l’eau” dans les localités de l’intérieur du pays.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a rassuré que ces questions seront bien inclues dans les nouvelles réformes.



La différence de tarification entre les milieux urbain et rural “peut se comprendre au plan sémantique ou institutionnel, mais on ne peut pas le comprendre au plan humain”, a-t-il laissé entendre à l’APS (Agence de Presse Sénégalaise).



Le ministre de l’Hydraulique promet que son département va s’atteler à travailler pour que chaque Sénégalais, partout où il se trouve”, puisse avoir accès au liquide précieux, “en qualité et en quantité suffisante, et dans les meilleures conditions de prix”.