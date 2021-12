Conseil supérieur de la magistrature: six (6) magistrats traduits en Conseil de discipline, entendus ce mercredi

Les six (6) magistrats qui étaient à l’origine du blocage du fonctionnement de la justice à Kaolack (centre-ouest du pays) seront traduits devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Ils seront entendus ce mercredi, en l’absence du chef de l’Etat Macky Sall et du ministre de la Justice Me Malick Sall.A l’origine du contentieux, l’affaire opposant l’homme d’affaires Aly Roze et la Banque Atlantique. L’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) qui avait entendu toutes les parties, avait blanchi l e juge Ousmane Kane ( premier Président de la Cour d’appel de Kaolack) . Mais, elle avait épinglé les juges, auteurs de la saisine de la Cour suprême, pour leur attitude en violation des règles d’éthique.Selon L’Observateur, l’Igaj avait qualifié leur acte d’entrave au fonctionnement de la justice. Par conséquent, elle avait demandé la traduction des six (6) juges ( 4 présidents de Chambre et 2 conseillers) devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature.