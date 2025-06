Conseil supérieur de la magistrature : voici les nominations à la Cour d’appel de Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à plusieurs nominations à la Cour d'appel de Dakar ce jeudi, lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont 20 magistrats à rejoindre ladite cour. Il s'agit de :



-Madame Aminata Fall Cissé, précédemment en détachement auprès du ministère de l'intégration africaine et des affaires Etrangères, est nommée Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar;



-Monsieur Mbaye POUYE, précédemment Conseiller Technique à l'Administration centrale du

Ministère de la Justice, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar ;



-Madame Aïssatou DIOUF SAMB, précédemment Vice-Président du Tribunal de Grande

Instance de Pikine Guédiawaye, est nommée Président de Chambre à la Cour d'Appel de

Dakar;



-Madame Ndeye Ami KAMARA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de

Pikine Guédiawaye, est nommée membre de la Chambre d'accusation financière du Pool Judiciaire Financier spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers, à la Cour d'Appel de Dakar ;



-Monsieur Massaer SARR, précédemment Juge d'Instruction au Pool Judiciaire financier, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar ;



-Monsieur Moustapha FALL, précédemment Juge d'Instruction au Pool Judiciaire financier, est nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar ;



-Monsieur Soyoubou SY, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès, est nommé d'Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar ;



-Monsieur Aliou DIOP, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar ;



- Monsieur Samba NDIAYE, précédemment membre de la Chambre d'accusation financière du Pool Judiciaire Financier spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers, à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



-Monsieur Abou DIEYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Mbour, est nommé Juge d'Instruction au Pool Judiciaire financier ;



-Monsieur Cheikh MBENGUE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès, est nommé Juge d'Instruction au Pool Judiciaire financier ;



-Madame Fatou Sylvie KOUEDOU, précédemment Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, est nommée Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Pikine

Guédiawaye ;



-Madame Ndella DIEYE, précédemment Juge au Tribunal d'Instance de Diourbel, est

nommée Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



-Monsieur Khadim DIAGNE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors

Classe de Dakar, est nommé Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar ;



-Monsieur Moussa DEH, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Kédougou, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye;



-Monsieur Mamadou Doudou SENGHOR, précédemment Substitut du Procureur de la

République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, est nommé Substitut du

Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



-Madame Abibatou YAGUE, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, est nommée Substitut du Procureur de la République financier ;



-Monsieur Thierno Ismaïla DIALLO, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick, est nommé Substitut du Procureur de la République financier ;



-Monsieur Babacar NGOM, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Louga, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Rufisque ;



-Monsieur Mouhamadou NDIAYE SARR, précédemment Substitut du Procureur de la

République près le Tribunal de Grande Instance de Saint Louis, est nommé Substitut du

Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque.