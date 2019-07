Contentieux Oxfam-Elimane Kane: le concerné dit n’être lié par aucune médiation et attend la décision de l’Inspection du travail

En contentieux avec l’Ong britannique Oxfam dans laquelle il travaillait depuis 2013, Elimane Kane, responsable du programme gouvernance dont le licenciement est en cours, dit n’être lié par aucune médiation au lendemain d’une rencontre le directeur général de l’organisation et le président de JAMRA qui offre ses bons offices.



Joint par la Rfm, Elimane Kane affirme qu’il n’est dans aucune médiation et si les responsables d’Oxfam veulent négocier, ils n’ont qu’à s’adresser à son avocat. Il a ajouté que la seule chose qui l’intéresse, c’est la décision de l’Inspection du travail qui sera rendue le 15 juillet.



La semaine dernière, l’inspection du travail avait convoqué les deux parties en séance de confrontation pour essayer de trouver une solution à l’amiable. Mais la solution semble buter sur le montant des indemnités et le bonus de départ que l’Ong doit payer à M. Kane. Selon une source, il a fait des propositions qui n’agréent pas son employeur.



Elimane Kane dit être licencié pour avoir refusé de se conformer à des principes de Oxfam dont la promotion de l’homosexualité au Sénégal, alors que l’Ong soutient qu’il a commis une « faute lourde » dans la mesure où il n’a pas respecté l’intégrité et préservé la réputation d’Oxfam.