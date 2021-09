Contrefaçon en Italie: un important réseau démantelé, plusieurs Sénégalais interpellés

Une bande de contrefacteurs a été alpaguée par la police municipale de Sanremo, une ville côtière située dans le nord-ouest de l'Italie. Plusieurs Sénégalais faisaient partie du réseau. L'arrestation des autres membres du groupe a permis de faire une importante saisie de sacs, sacoches, pochettes...informe "Les Echos".



Un Sénégalais de 41 ans a été interpellé ces derniers jours par la police, suite à une mise à disposition du juge de surveillance. Le Sénégalais, déjà assigné à résidence, après une condamnation pour trafic de produits de contrefaçon de marque, venait d'être aperçu par les agents ces dernières semaines et par un vendeur de montres, aux heures où il n'était pas autorisé à quitter la maison.



Pour cela, il a de nouveau été dénoncé. Le bureau de surveillance a suspendu sa condition à domicile, le renvoyant en prison. L'intervention de la mairie est en constante activité pour lutter contre le phénomène de l'illégalisme commercial, qui a conduit durant l'été à procéder à des saisies criminelles de "faux" biens et à dénoncer six personnes, toutes de nationalité sénégalaise.