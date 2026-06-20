Kolda : des membres de la plateforme agro-commerciale renforcent leurs compétences sur les questions de genre

Les membres de la plateforme agro-commerciale de Kolda ont bénéficié d’une session de formation sur le genre, organisée du 15 au 20 juin par l’association Guné dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Compétitivité des Chaînes de Valeur Agricoles en Casamance (PACK Casamance).



Cette initiative vise à renforcer les capacités institutionnelles et individuelles des membres des unités de gestion, du comité représentatif et de la commission pour l’égalité afin d’intégrer durablement l’approche genre dans la gouvernance du programme. Selon la coordonnatrice du PACK Casamance, Mme Fanta Baldé Mané, cette formation s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’équité et de l’inclusion au sein des instances de gouvernance des filières agricoles.



Animée par Mme Aminata Diallo Souaré, facilitatrice de la formation et coordonnatrice adjointe du Forum Civil de Kolda chargée du genre, la session a permis de mettre en lumière les défis auxquels les femmes continuent de faire face dans les secteurs agricole et économique.



« Les femmes, bien que très présentes dans les activités agricoles et économiques locales, rencontrent encore des obstacles à leur pleine participation à la gouvernance des filières. Il s’agit notamment de leur faible représentation dans les instances décisionnelles, de l’accès limité aux ressources productives et de la persistance de stéréotypes socioculturels qui freinent leur autonomisation », a-t-elle expliqué.



Mme Souaré a également souligné que la méconnaissance des principes d’équité de genre au sein de certaines structures de gestion et de représentation contribue souvent à la perpétuation de pratiques discriminatoires, parfois de manière inconsciente, dans les relations professionnelles et sociales.



Durant cette semaine de formation, les participants ont approfondi leur compréhension des concepts liés au genre, à l’équité et à l’égalité. Ils ont également travaillé sur l’identification et la déconstruction des stéréotypes et rôles de genre dans le milieu professionnel. La promotion de la masculinité positive et de l’engagement des hommes en faveur de l’égalité a constitué un autre axe important des échanges. Les travaux ont également mis l’accent sur la valorisation de la contribution des femmes au développement durable local.



À l’issue de la formation, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction. C’est le cas de Mme Yero Niamadio, artiste comédienne, qui estime que les connaissances acquises permettront désormais de promouvoir un environnement de travail plus inclusif, exempt de discriminations et d’abus de pouvoir.



Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme PACK Casamance, financé par la coopération espagnole et exécuté par le consortium Guné–Arapas Sédhiou–ONG Cives Mundi dans les régions de Kolda et de Sédhiou.