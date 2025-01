Contrôle des salaires et stratégies administratives : les directives de Diomaye au Premier ministre Ousmane Sonko

Lors de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (Camp) tenue ce lundi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exposé sa vision pour une réforme profonde de l'action publique.



Évaluation de la Charte de la déconcentration de 2020



Ainsi, il a souligné " la nécessité de refonder l'action des pouvoirs publics afin de répondre aux besoins et aspirations des populations." Concernant la déconcentration, il a insisté sur "l'évaluation de la Charte de la déconcentration de 2020 et l'adoption d'une doctrine plus avancée."



Cette réforme vise à renforcer un État central cohérent dans son organisation et ses processus décisionnels, tout en développant une administration territoriale performante, mieux coordonnée et dirigée par des autorités administratives responsabilisées. Le chef de l’État a demandé au Premier ministre de définir un dispositif d’approfondissement de la déconcentration dans les ministères et au niveau territorial.



Sur la décentralisation, il a préconisé "un réexamen du découpage administratif, des compétences transférées aux collectivités et de la fiscalité locale." Le Président Diomaye a insisté sur des mécanismes de financement adaptés et sur une concertation avec les élus locaux pour promouvoir un développement territorial équilibré.



Le chef de l'État a accordé une attention particulière à la gestion du secteur parapublic, demandant une application stricte de la loi d’orientation du 19 avril 2022. Cette loi vise à mieux cerner le portefeuille de l’État, maîtriser les ressources publiques et garantir la pertinence des interventions du secteur parapublic.



Il a demandé que " les conseils d’administration et les directions générales des entités parapubliques soumettent systématiquement leurs choix stratégiques au ministère compétent et qu’un compte rendu détaillé de ces pré-conseils soit transmis à la présidence et au Premier ministre. Les décisions de recrutement et de rémunération seront également encadrées pour préserver la cohérence budgétaire et la soutenabilité des finances publiques. "



Bassirou Diomaye Faye a insisté sur une gestion rigoureuse des entreprises publiques, appelant à une réforme du portefeuille de l’État pour réduire les risques économiques et budgétaires. Une liste d’entreprises stratégiques, dont la Senelec, Petrosen, Air Sénégal et le Port Autonome de Dakar, sera définie pour un contrôle accru de leurs activités.



Il a également annoncé la réactivation du Comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises en difficulté, qui aura pour mission d’identifier les failles de gestion et de proposer des solutions pérennes. Enfin, une évaluation approfondie des agences d’exécution sera menée pour éliminer les doublons avec l’administration centrale, qui pèsent sur le budget de l’État.