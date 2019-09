Contrôles renforcés dans trois Etats du nord-est du Nigeria

Les autorités veulent, à travers cette mesure, traquer les membres du groupe Boko Haram et ceux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.



Cette nouvelle mesure fait suite à ''des informations crédibles'' selon lesquelles des membres des deux groupes militants se cachent parmi les civils dans les villes et villages du nord du pays, indique l'armée dans un communiqué.



Ces contrôles concernent les États d'Adamawa, Borno et Yobe.



''Ceux qui n'ont pas de pièces d'identité feront l'objet d'une enquête approfondie afin de déterminer s'ils ont des liens ou non avec les insurgés ", fait savoir l'armée.



La semaine dernière, l'armée nigériane a contraint l'ONG Action contre la faim à fermer son bureau dans la région, l'accusant ''d'aider des groupes tels que Boko Haram et l'État islamique en leur fournissant de la nourriture et des médicaments''.