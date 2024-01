Coopération Sénégal Japon : le pays nippon offre 4800 tonnes de riz au Sénégal

Le gouvernement du Japon vient en appui le Sénégal. Les autorités nippones ont octroyés au Sénégal un don de 4800 tonnes de riz. Dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards de Francs CFA. Ce don, selon les autorités japonaises entre dans le cadre de son assistance alimentaire.



La cérémonie de remise de don a mobilisé les autorités Sénégalaises. Elle a lieu dans les locaux du ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité territoriale.

Le directeur du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, Ibrahima Diao, présent à cet évènement a exprimé toute sa satisfaction. « Nous venons de réceptionner ce don qui représente l’appui japonais. Ce programme d’aide alimentaire constitue l’un des piliers fondamentaux de la coopération entre le Sénégal et le Japon », a déclaré Monsieur Diao.



Enfin, cette cérémonie a vu la participation de Thérèse Faye Diouf, ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité territoriale et de quelques officiels Japonais.