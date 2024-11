Coopération Sénégal/Ukraine: Zelensky envisage de contacter le président Diomaye Faye

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son intention d'intensifier les relations avec le continent africain, notamment avec le Sénégal. Lors d'une rencontre avec des journalistes africains ce samedi 23 novembre à Kiev, en marge du troisième sommet "Grain pour l'Ukraine", il a annoncé qu'il établirait rapidement un contact officiel avec les nouvelles autorités sénégalaises.



"Je n'ai pas encore pris contact avec les nouveaux dirigeants du Sénégal, mais je compte le faire rapidement car c'est un pays stratégique", a-t-il déclaré en réponse à une question de PressAfrik. Immédiatement, le chef de l'État ukrainien a donné des instructions à son ministre des Affaires étrangères, présent dans la salle, pour accélérer ce dossier.



Renforcement diplomatique en Afrique



Volodymyr Zelensky a réitéré son engagement en faveur d'une coopération renforcée avec l'Afrique. Dans cette optique, il a annoncé l'ouverture de dix ambassades ukrainiennes sur le continent. À ce jour, sept ambassades ont déjà été inaugurées, tandis que trois autres sont en cours d'installation.



Le président ukrainien ambitionne d'offrir à l'Afrique "l'expertise agricole et technologique" de son pays, ainsi que des solutions dans le domaine de la défense. "Nous pouvons partager nos avancées en matière de technologies, y compris dans le domaine militaire, pour faire face aux menaces telles que les milices Wagner", a-t-il affirmé.



En outre, il a souligné l'importance de soutenir les pays africains dans la transformation des produits alimentaires et d'encourager les investisseurs ukrainiens à s'implanter en Afrique.



Une diplomatie active avec l'Afrique



Depuis le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky affirme avoir engagé des discussions avec plus " d'une centaine de dirigeants africains", qu'il s'agisse de chefs d'État ou de gouvernement. Cette intensification des échanges diplomatiques est, selon lui, à l'origine du projet d'ouverture des "dix nouvelles ambassades sur le continent".



Avec ces initiatives, Kiev entend consolider sa présence en Afrique et construire des partenariats stratégiques dans des domaines clés, tout en renforçant son influence face aux acteurs rivaux sur la scène internationale.



Ibrahima Lissa Faye, Kiev