Coopération bilatérale : Macky Sall dit évoquer des "questions d'intérêt commun" au cours d'un entretien avec Macron

Le Président Macky Sall a eu un tête à tête avec le Président Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat sénégalais s’est réjoui de son entretien avec son homologue français, au cours duquel ils ont évoqué des questions d'intérêt commun sur l'actualité internationale, les relations euro-africaines et la coopération bilatérale.



