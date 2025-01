Coopération bilatérale : le Sénégal et la Mauritanie signent un protocole d’accord sur le Gazier Grand Tortue Ahmeyim

Les ministres de l’énergie et du pétrole du Sénégal, Biram Souleye Diop et de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Mohamed Melainine Ould Khaled ont signé, ce lundi 13 janvier 2025 à Nouakchott un protocole d’accord visant à renforcer la coopération bilatérale autour du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Cette rencontre a permis aux deux pays d'explorer les opportunités offertes par ce projet stratégique.



Les principaux points de cet accord portent sur la création d'opportunités d’emploi et la valorisation des expertises locales dans les secteurs pétrolier et gazier. Il prévoit également la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, le renforcement des capacités nationales par le transfert de technologies et de connaissances, ainsi que l’accompagnement des entreprises nationales pour accroître leur compétitivité internationale.

Un mécanisme de suivi transparent des engagements pris en matière de contenu local a également été mis en place pour garantir l'impact durable de ce partenariat.