Coopération bilatérale : le chef de l’État reçoit le ministre japonais des Affaires étrangères

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce mardi au palais présidentiel au ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, en visite officielle au Sénégal.



L’émissaire du gouvernement nippon était porteur d’une invitation du Premier ministre japonais à l’endroit du chef de l’État pour prendre part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui se tiendra en août prochain à Yokohama.



Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Japon, notamment dans les domaines du développement, de l’investissement et de la coopération technique.



Dans le prolongement de cette visite diplomatique, Takeshi Iwaya a également été reçu par la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall. Une session de travail a réuni les deux délégations, axée sur les grands enjeux bilatéraux, régionaux et internationaux. La rencontre a également permis de passer en revue les projets de coopération en cours et d’envisager de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays.