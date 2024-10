Coopération économique Sénégal-Turquie : les échanges commerciaux sont passés de 42,5 milliards de FCFA en 2010 à 185 milliards de F CFA en 2023

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie sont passés de 42,5 milliards de FCFA en 2010 à 185 milliards de francs CFA en 2023, avec un pic de 261 milliards 2022. Cette annonce a été faite par le secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangère, Khare Diouf.



« Ces chiffres témoignent de la volonté d’atteindre l’objectif de porter ce volume à 500 milliards de FCFA dans les prochaines années », a soutenu M. Diouf lors d’une rencontre avec une délégation turque, conduite par Burhanettin Duran, vice-ministre turc des Affaires étrangères, couplée à la tenue à la 3e session des consultations politiques entre les deux pays.



« Cette visite, précise-t-il, s’inscrit dans le cadre de la dynamique bien ancrée de consolidation des relations d’amitié, de confiance et de partenariat fécond qui unissent nos deux pays. Elle coïncide avec la tenue de la 3e session des consultations politiques entre les deux pays ».



Selon lui, cette visite ambitionne a également pour objectif de préparer la première visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Turquie, le 31 octobre 2024.



Plusieurs sujets relatifs aux échanges commerciaux, aux relations politiques bilatérales, à la coopération militaire, à l’industrie, à la défense et à la sécurité ainsi que dans les domaines du commerce, de l’économie et de l’industrie ont été abordés au cours de cette rencontre.



Le domaine du développement et des affaires sociales, la coopération dans les domaines consulaires et de la migration ont été également au menu de même que les accords à signer dans le cadre de la visite prochaine du président de la République du Sénégal en Turquie.



Khare Diouf a rappelé que la coopération sénégalo-turque remonte à 1962. « Des avancées notables ont été réalisées, particulièrement ces dernières années grâce à l’exploitation du fort potentiel, dans un cadre gagnant-gagnant, et à l’engagement du gouvernement turc à soutenir les efforts de développement du Sénégal », a t-il indiqué dans les colonnes de l’APS.



Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’œuvrer à augmenter le volume des investissements directs étrangers (IDE), à inciter à davantage de délocalisation d’entreprises turques au Sénégal et à favoriser le financement de projets à fort impact social, destinés à servir de socle pour l’atteinte des objectifs de développement durable.