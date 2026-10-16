L’Unicef et ChildFund Sénégal signent un mémorandum pour les enfants de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor

L’Unicef et ChildFund Sénégal ont signé à Dakar, le 16 octobre 2026, un mémorandum d’entente visant à mieux répondre aux besoins des enfants dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L’accord vise le renforcement de la cohérence et la durabilité des interventions, le partage d’expériences, le suivi conjoint des actions, la promotion de la participation des enfants et des adolescents aux décisions qui les concernent et la recherche de financements destinés à soutenir les initiatives communes.



A travers ce partenariat, les deux organisations entendent mieux coordonner leurs équipes, leurs ressources et leurs partenaires locaux afin de mener des actions complémentaires au bénéfice des enfants, des jeunes, des familles et des collectivités territoriales.



Santé, éducation et protection de l’enfance au cœur de l’accord



«Cette collaboration couvre plusieurs domaines essentiels, notamment la santé, la nutrition, le développement de la petite enfance, l’éducation, la protection de l’enfant, l’enregistrement des naissances et la participation des jeunes mais aussi la résilience des communautés face au changement climatique », a indiqué Sagane Thiaw, Directeur Pays de ChildFund.



Concrètement, il s’agira pour les deux structures de renforcer la mise en œuvre du paquet intégré de soins attentifs, qui associe santé, nutrition, protection et éducation, et de porter ensemble d’autres actions sur l’éducation inclusive, le préscolaire, la digitalisation de l’état civil et le renforcement des mécanismes communautaires de protection de l’enfant à Kolda et Sédhiou.



« A travers ce mémorandum d’entente, l’Unicef et ChildFund Sénégal réaffirment ainsi leur volonté de conjuguer leurs expertises et de renforcer les synergies avec les acteurs locaux pour contribuer durablement à la réalisation effective des droits de chaque enfant », a souligné pour sa part, Albert Ewodo Ekani, le Représentant adjoint de l'Unicef.



Par ailleurs, les deux organisations prévoient de soutenir des initiatives de prévention des violences, y compris en ligne, par un renforcement des capacités des adolescents, des jeunes et des acteurs communautaires en matière de protection en ligne. Les personnels, les partenaires, les bénévoles et les prestataires bénéficieront également d’un renforcement de capacités sur la sauvegarde de l’enfant et la prévention de l’exploitation et des abus sexuels.