Copa America : Messi apte pour la demi-finale Argentine-Canada

Une blessure à une jambe n’empêchera pas Lionel Messi de jouer pour l’Argentine en demi-finale de la Copa America contre le Canada, mardi soir.



Messi est aux prises avec une blessure à la jambe droite depuis une victoire face au Chili le 25 juin en phase préliminaire. Il a sauté son tour lors du dernier match préliminaire quatre jours plus tard, mais a joué l’ensemble du match quart de finale contre l’Équateur, jeudi dernier.



« Leo va bien. Il va jouer demain », a insisté le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, lundi au MetLife Stadium à East Rutherford, au New Jersey.



Messi, qui est âgé de 37 ans, a inscrit 13 buts en carrière en Copa America, quatre de moins que le record appartenant à son compatriote Norberto Mendez et le Brésilien Zizinho. Messi n’a toutefois toujours pas marqué depuis le début de l’édition actuelle.