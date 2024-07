Copa America (demi-finales) : l’Argentine favorite, le Canada espère créer la surprise

Championne du monde en titre et vainqueur de la dernière Copa America, l’Argentine est évidemment la grande favorite cet été et assume pleinement son statut. En effet, lors de la phase des poules, l’Albiceleste a remporté ses 3 matchs face au Canada (2-0), au Chili (1-0) et au Pérou (2-0).



Très bon lors de ces rencontres, Lautaro Martinez s’est encore distingué en quarts de finale en ouvrant le score pour l’Argentine. Partis pour se qualifier, les hommes de Lionel Scaloni ont vu l’Équateur égaliser dans le temps additionnel (1-1).



Dans une compétition où il n’y a pas de prolongations, l’Argentine a été contrainte de disputer les tirs au but. Maître dans ce type d’exercice, Messi a vu sa tentative être repoussée par la transversale. La Pulga a en revanche pu compter sur son portier Martinez, qui confirme ses excellentes dispositions dans ce type d’exercices. Le gardien d’Aston Villa a sorti les tentatives de Mena et Minda et a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales. Ce mardi, l’Argentine retrouvera le Canada qu’elle avait battu en phase de poules (2-0).



Le Canada espère créer la surprise



Dans ce format de la Copa America 2024 qui comprend quelques sélections nord-américaines, le Canada emmagasine énormément d’expérience. Déjà présente au Qatar en 2022, la sélection est tournée vers le Mondial 2026 organisé en partie sur son sol. Durant la phase de poules de cette Copa América, les Canucks ont perdu face à l’Argentine (2-0), mais ont ensuite redressé la tête contre le Pérou (1-0) et le Chili (0-0).



En quarts de finale, Shaffelburg a ouvert le score pour son équipe, mais le Vénézuelien Rondón a égalisé de superbe manière. Obligés de disputer les tirs au but, les hommes de Jesse Marsch ont pu compter sur leur portier Maxime Crépeau, décisif.



Pour leur première participation à une Copa America, les Canadiens ont décroché leur place dans le dernier carré et évolueront dans la peau d’un outsider face au champion en titre argentin.





Programme demi-finales



Mercredi 10 juillet 2024

00h00 Argentine / Canada



Jeudi 11 juillet 2024

00h00 Uruguay / Colombie