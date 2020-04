Coronavirus : 471 nouveaux décès en 24 h en France, 4 503 au total

En France, la hausse des décès liés au nouveau coronavirus serait-elle en train de ralentir ? 471 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les hôpitaux lors des dernières 24 heures. Au total, 4 503 personnes sont mortes dans les établissement hospitaliers de l'Hexagone des suites du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan communiqué ce jeudi par les autorités françaises. C'est sensiblement moins que le 1er avril (+509 décès) et le 31 mars (+499 décès), mais trop tôt pour parler de tendance.



Parmi les plus de 26 000 personnes actuellement hospitalisées, 6 399 sont en réanimation, soit 382 de plus en un jour, une hausse qui ralentit depuis lundi. Enfin, les cas confirmés ont augmenté, passant de 56 989 à 59 105, selon le dernier décompte de Santé publique France.



Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a également indiqué lors de son point quotidien sur la situation qu'au moins 884 décès dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avaient été répertoriés. Ces premiers chiffres officiels en la matière sont "très partiels", et au moins 14 638 cas "confirmés ou possible" de la maladie y ont été recensés, a précisé ce jeudi le directeur général de la Santé.