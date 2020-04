Coronavirus : 5 565 cas en réanimation, 3 523 morts en France L'épidémie de coronavirus progresse toujours dans le monde. En Italie, en Espagne, aux Etats-Unis, le bilan est lourd et la Belgique déplore le décès d'une ado de 12 ans. Le bilan mondial est de 826 200 contaminations dans 178 pays et plus de 40 700 décès. Avec 3 523 morts recensés, la France peine à juguler la crise et appelle tous les soignants en renfort. Morts évités grâce au confinement, chiffres par régions, carte en temps réel, mises en garde sur la chloroquine, estimation du pic, graphiques pour comprendre... Infos du mardi 31 mars.

Confinement : Vacances, élèves "perdus", déclaration de revenus... Dernières infos

EN DIRECT - La pandémie de coronavirus touche de plein fouet la France. Sorties, Déplacements, Economie, Vie pro et télétravail, courses alimentaires, gestes barrières... Nos droits sociaux, notre quotidien, nos habitudes sont bouleversés. Que peut-on faire lors de cette crise sanitaire du Covid -19 alors qu'on parle déjà d'un confinement jusqu'au 15 avril?



Les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens. Comment se protéger pour éviter la transmission ? Qui sont les personnes plus à risque ? Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres ? Quels médicaments éviter et prendre en cas de symptômes ? Quelles consignes pour les Français bloqués à l'étranger ? Comment ne pas céder à la psychose et comment ne pas déprimer pendant le confinement ? Actualités et point de situation en direct.



Le confinement est prolongé jusqu'au 15 avril

6 patients dans un état graves ont été transférés du Grand-Est vers l'Allemagne. Et 121 patients sont en cours de transfert vers la Suisse et le Luxembourg. Dès mercredi er avril, un TGV médicalisé transportera 36 patients de l'Ile-de-France vers la Bretagne. "Ce sont 288 cas graves qui sont transférés vers des régions et des hôpitaux moins en tension" a indiqué le pr Jérôme Salomon mardi 31 mars.

Selon une étude de l'Imperial College de Londres publiée le 30 mars, la France aurait évité 2 500 décès grâce au confinement et 59 000 morts auraient été évitées en Europe grâce aux mesures de distanciation sociale. Les chercheurs sont parvenus à ces résultats grâce à des modélisations mathématiques.



Une adolescente de 12 ans est décédée du Covid 19 en Belgique, ont annoncé les autorités belges mardi 31 mars. La jeune fille avait de la fièvre depuis trois jours et avait été "testée positive" au coronavirus.



15 résidents d'un Ehpad des Alpes-Maritimes, "La Riviera" à Mougins sont décédés depuis le 20 mars à cause du Covid-19, indique l'ARS Provence Alpes Côte d'Azur.



Le CHU d'Angers annonce le lancement d'une grande étude baptisée "Hycovid" pour "clore le débat" sur la chloroquine. Elle portera sur 1300 patients atteints du Covid-19, et sera menée avec 32 autres centres hospitaliers en France, a indiqué le Professeur Vincent Dubée, investigateur principal du projet.

Emmanuel Macron visite mardi 31 mars l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen, le plus gros des quatre producteurs français, près d'Angers. Cette usine de masques FFP2 et chirurgicaux fonctionne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production.



Après avoir été alertée de cas d'effets indésirables graves, l'Agence du médicament rappelle que le Plaquenil (hydroxychloroquine) et le Kaletra (lopinavir/ritonavir) prescrits à des patients Covid-19 ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d'un médecin de ville, ni en auto-prescription d'un médecin pour lui-même, pour le traitement du COVID-19.



L'aéroport d'Orly accueille mardi 31 mars ses derniers vols commerciaux avant de se mettre en sommeil pour une durée indéterminée.



Le gouvernement du Mexique a décrété lundi l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 avril.

Selon le dernier bilan, 142 300 personnes atteintes du Covid-19 dans le monde sont aujourd'hui considérées comme guéries.



Le Premier ministre Edouard Philippe doit réunir les responsables politiques (présidents de partis politiques, responsables de groupes parlementaires et d'associations d'élus) ce jeudi 2 avril en visio-conférence à partir de 9h30 pour évoquer la crise sanitaire que la France traverse, a annoncé Matignon ce lundi 30 mars.



Le gouvernement pourrait rallonger le délai pour remplir sa déclaration de revenus. Cette dernière doit normalement débuter début avril.



L'empreinte carbone de la consommation des Français aurait baissé de 62% lors de la première semaine de confinement, apprend-on dans une étude menée par la start-up Greenly. Cela s'explique notamment par la baisse brutale des transports en commun et de l'usage des véhicules personnels qui représentent à eux-seuls un quart de l'émission annuelle de CO2.



Au Viêt Nam, tous les transports publics sont suspendus et les déplacements avec des véhicules privés sont très limités, a indiqué le Premier ministre vietnamien Nguyễn Xuân Phúc

Invité d'Europe 1 ce matin, Jean-Michel Blanquer a annoncé un "possible" retour en classe le 4 mai. "J'espère qu'on sera en mesure de rentrer le 4 mai, je continue à l'espérer", a déclaré le ministre de l'Education nationale.



10 millions de masques de protection en provenance de Chine sont attendus ce lundi 30 mars à l'aéroport de Paris-Vatry dans le cadre du "pont aérien" entre la Chine et la France.



La Slovénie a rendu le port du masque obligatoire pour tous les Slovènes se rendant dans un commerce alimentaire ou dans un espace public encore ouvert. En Autriche, les supermarchés vont distribuer des masques chirurgicaux à usage unique à tous leurs clients à partir de ce mercredi 1er avril. Leur port sera obligatoire au sein du supermarché.



Sur Twitter, le Dr Gérarld Kierzek, cite parmi les nouveaux symptômes "atypiques mais finalement fréquents" chez des patients Covid-19, l'urticaire au visage.



La Russie ferme ses frontières et la ville de Moscou met en place à partir de lundi 30 mars un confinement général de la population.



Les Etats-Unis autorisent l'administration de chloroquine et d'hydroxychloroquine aux patients Covid-19 après le feu vert de l'Agence de santé américaine, la FDA.



Les abonnements du mois d'avril Pass Navigo, Navigo senior et de la carte Imagin'RNavigo seront remboursés en Île-de-France. Et ceux qui ont opté pour une formule annuelle, seront dédommagés, a annoncé Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.



Un bébé de moins d'un an est mort du coronavirus aux États-Unis, ont annoncé les autorités de l'Etat de l'Illinois.



Les établissements Ehpad sont invités par le ministre de la santé Olivier Véran à renforcer leurs mesures de confinement de leurs résidents par un isolement en chambre individuelle. La mesure, qui fait partie du plan bleu déclenché le 6 mars dernier, peut comprendre l'installation de sas de décontamination à l'entrée des chambres, le maintien des portes de chambres fermées,... afin de protéger les personnes âgées.



La surveillance de la mortalité dans les Ehpad sera effective dès ce week-end. Les chiffres seront communiqués dès la semaine prochaine, a précisé le Pr Jérôme Salomon samedi 28 mars. Tous les chiffres seront publiés sur le site internet du gouvernement.



Plusieurs villes de France procèdent à une désinfection de leurs rues comme au Puy-en-Velay, à Cannes, Nice ou Menton ou de l'eau de Javel mélangée à de l'eau est pulvérisée sur les trottoirs, le mobilier urbain...



Le Gouvernement supprime le délai de carence applicable aux arrêts maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, liés à une maladie dans l'ensemble des régimes (régime général, régime agricole et régimes spéciaux dont fonction publique) pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Les personnes malades percevront donc, de manière exceptionnelle, une indemnité journalière ou le maintien de leur traitement dès le 1er jour de leur arrêt de travail.



Les chercheurs travaillent sur de nouveaux tests de dépistage, par prélèvement de sécrétions, plus rapides, mais aussi sur des tests sérologiques, par prise de sang, qui permettront d'avoir une meilleure connaissance sur l'étendue réelle de l'épidémie et sur la circulation du virus après la fin du confinement. Actuellement 10 000 tests nasopharyngés sont effectués par jour en France avec un objectif de passer à 30 000 tests dans 10 jours.



Dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a adopté 25 ordonnances. Du jamais-vu en France, a estimé Edouard Philippe. Parmi ces ordonnances, la modification temporaire du droit du travail, adaptée à cette période de crise, l'autorisation de travailler le dimanche dans certains secteurs d'activité, mise en place d'un fond de solidarité pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de moins d'un million d'euros, les aides sociales (RSA, chômage, complémentaire santé solidaire et allocation adulte handicapé) prolongées pour les personnes en fin de droit...

Le Comité scientifique préconise un confinement de 5 à 6 semaines.



Un dispositif national grand public de soutien psychologique au bénéfice des personnes qui en auraient besoin est déployé à partir du numéro vert 0 800 130 000.



Témoignage : "Le coronavirus, c'est un truc costaud qui met par terre"

A 30 ans, Olivier Sadou a été contaminé par le coronavirus et hospitalisé pendant une semaine à Paris. Ses premiers symptômes, son diagnostic, son hospitalisation, sa convalescence et guérison... Il témoigne pour le Journal des Femmes.



​​​​​​Plusieurs centres "drive" de dépistage du coronavirus sont organisés en France : à Lisses dans l'Essonne, à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, des gens peuvent venir se faire tester s'ils ont une ordonnance motivant le test (qui coûte 54 euros), à Arles, Montpellier, Alès, Nîmes et Béziers aussi.

La maladie Covid-19 sera reconnue comme maladie professionnelle pour les soignants, a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran lundi 23 mars.



La SNCF annoncent que les voyages en TGV (INOUI et OUIGO) et Intercités sont gratuits pour les personnels médicaux et paramédicaux – médecins, infirmiers et aides-soignants – qui répondent aux appels de solidarité pour venir renforcer les hôpitaux afin de lutter contre le Covid-19.



Devant l'urgence de la situation sanitaire en Ile-de-France, l'Agence Régionale de la Santé en Île-de-France lance un appel à la mobilisation de volontaires. Depuis samedi 21 mars, "toute personne travaillant ou ayant travaillé dans le domaine de la santé (étudiants, professionnels ou retraités) peut s'inscrire sur la plateforme Renforts-Covid.fr pour venir en soutien des équipes en première ligne dans la gestion de l'afflux de patients."



"La collecte de sang doit absolument se poursuivre, c'est vital. [...] Votre mobilisation est essentielle" a rappelé le Pr Jérôme Salomon. Les déplacements sont autorisés pour aller donner son sang.

Coronavirus en France : 52 128 contaminations et 3 523 morts

La France est en stade 3 de l'épidémie de coronavirus depuis le 14 mars puisque le virus circule activement sur tout le territoire et plus uniquement dans certaines régions et villes. "Le combat ne fait que commencer, les quinze prochains jours d'avril seront plus difficiles que les quinze jours qui viennent de s'écouler" a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe samedi 28 mars. Les contaminations au coronavirus en France dépassent les 52 000 cas et 3 523 personnes sont mortes dans les 767 établissements hospitaliers mobilisés. Dans un point épidémiologique du 24 mars, Santé publique France indique une forte augmentation du nombre de cas graves admis en réanimation et de décès et une augmentation significative des décès toutes causes chez les plus de 65 ans dans les départements : Haut-Rhin, Oise, Vosges et Alpes-de-Haute-Provence.



courbe evolution coronavirus franceCas de coronavirus en France, nombre de morts et de malades guéris. © Santé Publique France

Les personnes qui, au bout de 8 jours, ne présentent plus de symptômes pendant 48 heures sont considérées comme guéries.

Parmi les cas confirmés et isolés au 30 mars au soir :



Plus de 22 757 personnes sont hospitalisées en France métropolitaine, dont 5 565 cas graves en réanimation. dont 34 % ont moins de 60 ans, 64 % ont entre 60 et 80 ans et situation inquiétante : 64 personnes de moins de 30 ans sont en réanimation. 458 nouveaux patients sont entrés en réanimation le 31 mars. C'est ce chiffre qui est suivi par les autorités pour voir les résultats du confinement. La majorité des cas en réanimation présentent au moins un facteur de risque potentiel de complication de COVID-19. Les deux facteurs de risque les plus fréquemment rapportés sont le diabète et les pathologies cardiaques.



3 523 sont décédées à l'hôpital dont 86 % ont plus de 70 ans.

9 444 personnes positives au coronavirus sont rentrées guéries à leur domicile et confinées. Les personnes qui au bout de 8 jours, ne présentent plus de symptômes pendant 48 heures sont considérées comme guéries.



Dans les Outre-Mer : 158 personnes sont hospitalisées, 36 cas graves en réanimation, 9 personnes sont décédées (3 en Martinique, 5 en Guadeloupe et 1 à Mayotte), 49 sont sorties guéries et rentrées à leur domicile.



Le coronavirus dans les régions de France

Toutes les régions françaises sont touchées par le coronavirus. Les plus touchées sont : Île-de-France, Grand Est, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Tous les actes médicaux et chirurgicaux non urgents ont été déprogrammés dans les établissements de santé pour augmenter les capacités de prise en charge des cas Covid-19. Les capacités initiales de 5000 lits de réanimation en France sont passées à 10 000 lits et l'objectif est d'atteindre les 14 000 lits très rapidement.



Au 31 mars, selon les chiffres communiqués par le gouvernement, consolidés avec l'Agence Santé Publique France et les ARS (Agences régionales de Santé), voici le nombre de personnes hospitalisées en France par région, celles en réanimation et celles qui sont guéries et ont pu rentrer chez elles. Pour l'instant, Santé Publique France ne publie plus le nombre de cas recensés par régions.



Nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus par régions de France (31 mars 2020) Régions Hospitalisations Réanimations Retours à domicile Ile-de-France 8 615 1 977 2 907 Grand Est 4 246 890 1 704 Auvergne-Rhône-Alpes 2 487 624 982 Hauts-de-France 1 464 450 628 Bourgogne-Franche-Comté 914 212 675 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 296 311 897 Occitanie 874 276 446 Bretagne 299 69 187 Nouvelle-Aquitaine 672 202 348 Normandie 535 161 151 Centre Val-de-Loire 503 134 113 Pays de la Loire 510 132 256 Corse 99 22 100 Martinique 64 18 20 Guadeloupe 37 12 19 La Réunion 57 6 10 TOTAL 22 757 5 565 9 444

En Ile-de-France, région la plus touchée par le coronavirus, on recense au 31 mars :

Paris : 2 434 hospitalisations, 663 en réanimation, 730 de retour à domicile.

Essonne : 639 hospitalisations, 161 en réanimation, 152 de retour à leur domicile.

Val d'Oise : 722 hospitalisations, 145 en réanimation et 403 de retour à domicile.

Val-de-Marne : 1 170 hospitalisations, 189 en réanimation, 365 de retour à leur domicile.

Seine-Saint-Denis : 864 hospitalisations, 190 en réanimation, 310 de retour à domicile.

Seine-et-Marne : 534 hospitalisations, 147 personnes en réanimation, 202 de retour à leur domicile.

Yvelines : 706 hospitalisations, 158 en réanimation, 287 de retour à domicile.

Hauts-de-Seine : 1 446 hospitalisations, 324 en réanimations, 458 de retour à domicile.



A noter : Le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques, comme cela se fait pour la grippe tous les ans (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…). Santé Publique France prévient des difficultés de l'identification et de la confirmation biologique de l'ensemble des cas de COVID-19 et indiquent que ces chiffres sous-estiment le nombre réel de cas. Dans le cadre du passage en phase 3 les recommandations étant maintenant de réaliser un prélèvement à visée diagnostique uniquement pour certaines catégories de patients, cette sous-estimation devient plus importante.



Décès en France du coronavirus : une sur-mortalité pour les plus de 65 ans

Le premier décès du coronavirus est survenu à Paris le 14 février, il s'agissait d'un patient chinois de 80 ans. Au 31 mars 2020, 3 523 personnes sont décédées du coronavirus en France à l'hôpital, selon les chiffres communiqués par le Directeur général de la Santé. "Nous observons une hausse de la mortalité par rapport à l'attendu dans 5 régions, a-t-il indiqué le 29 mars. Dans le Grand Est (+30%), les Hauts-de-France (+13%), Bourgogne Franche-Comté (+19%), Ile-France (+13,7 %) et la Corse (+39%), il s'agit essentiellement de personnes de plus 65 ans".



sante.journaldesfemmes.fr









