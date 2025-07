Irak: trois champs pétrolifères touchés par des attaques de drones dans le Kurdistan irakien

Trois champs pétrolifères de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, ont été touchés, mercredi 16 juillet, par des attaques de drones chargés d'explosifs, ont indiqué les forces kurdes, au lendemain d'une attaque similaire ayant entraîné l'interruption des activités d'un champ pétrolifère.



«À 6h et 6h15 (3h et 3h15 TU), deux drones chargés d'explosifs ont attaqué» le champ pétrolifère de Pechkabir, exploité par le groupe pétrolier norvégien DNO, et à 7h (4h TU), un drone similaire a frappé le champ de Tawke, dans le district de Zakho, ont indiqué les services de lutte contre le terrorisme du Kurdistan. Une autre attaque à 7h14 (4h14 TU) a visé un champ pétrolifère géré par les États-Unis dans la province de Dohuk. Aucune victime n'a été signalée.



Ces dernières semaines, l'Irak a été le théâtre d'une série d'attaques de drones et de roquettes non revendiquées. Celles de mercredi portent à cinq le nombre de champs pétrolifères touchés au Kurdistan en l'espace d'une semaine.