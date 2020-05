Coronavirus: 70 cas détectés dans les écoles, annonce Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’Éducation national français, Jean-Michel Blanquer, a annoncé lundi matin que 70 cas de Covid-19 avaient été détectés dans les 40.000 écoles depuis leur réouverture la semaine dernière. Les écoles concernées ont dû fermer. «C'est d'abord l'illustration du fait que nous sommes stricts, a dit le ministre, invité de RTL. C'est tout simplement de la prudence à chaque fois et l'application du protocole sanitaire strict.»



Le ministre a cependant jugé que les «conséquences de ne pas aller à l'école sont beaucoup plus graves. Il y a beaucoup de médecins qui ont dit qu'il était moins dangereux d'aller à l'école que de rester à la maison. Nos enfants ne doivent pas être les victimes collatérales des mesures sanitaires.»



Les conséquences peuvent être psychologiques, alimentaires et entraîner le «décrochage scolaire». «Ce phénomène est ma première préoccupation», affirme Jean-Michel Blanquer. Il concerne avant tout les enfants de milieux défavorisés, dont on n'a pas de nouvelles, évalués à 500.000. «Il faut réhabituer la société à retourner à l'école. Ce n'est pas secondaire, c'est fondamental. Nous irons chercher ces enfants au cours de ces semaines du mois de mai.» Jean-Michel Blanquer a cependant reconnu que 70% des élèves continuaient à suivre actuellement la classe à la maison, et non à l'école