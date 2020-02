Coronavirus - Juventus-Inter et quatre autres rencontres reportées en Italie

Initialement prévue à huit clos, la rencontre entre la Juventus et l'Inter a finalement été reportée à une date ultérieure, à l'instar de quatre autres matches prévus ce week-end : Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia.



Le choc de haut de tableau entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, initialement prévu dimanche soir (20h45), a été reportée par la Ligue italienne en raison de l'épidémie de coronavirus. Le match devait se tenir à huit clos mais face à une « extraordinaire urgence de protection de la santé et de la sécurité publique », écrit la Ligue dans un communiqué publié ce samedi, il a provisoirement été décalé au 13 mai 2020.



L’Equipe