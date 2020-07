Coronavirus Sénégal: la communauté libanaise paie le plus lourd tribut avec 25 décès enregistrés

Lors de son premier discours durant la crise sanitaire, le président de la République Macky Sall a déclaré que le Sénégal était en guerre contre le Coronavirus. « L’heure est grave ! » s’était alarmé le chef de l’Etat, histoire de sonner la mobilisation des Sénégalais pour faire face à l’ennemi invisible. Les gendarmes aiment s’autoglorifier en disant qu’en temps de guerre, eux qui appartiennent à une force de sécurité intérieure, combattent aux cotés des armées. Eh bien, nos frères et amis libanais peuvent les paraphraser en se glorifiant d’avoir résisté et péri aux cotés des Sénégalais de souche dans cette guerre virale en cours.



En effet, sur les 174 morts au front, la communauté libanaise — en fait, des Sénégalais à part entière pour la plupart — a payé un très lourd tribut avec plus de 25 décès dans ses rangs. Parmi ces morts anonymes, des médecins, pharmaciens, avocats, commerçants, hommes d’affaires et autres ressortissants libanais lambda. « En tout cas, la communauté libanaise est très durement touchée par la pandémie » déplore un membre très influent de cette communauté. Pis, sur les 8.985 cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie, une centaine de « Libanais », en majorité des commerçants, qui sont restés en contact permanent avec les clients sénégalais, y figurent.

D’ailleurs, dans le reportage que nous avions effectué dans les hôtels de confinement des cas contacts de patients testés positifs au coronavirus, nous avions fait mention d’un réceptif regroupant de nombreux citoyens originaires du pays du Cèdre.



Un brassage social et médical…

D’ailleurs dans notre édition du vendredi dernier, nous avions révélé que le célèbre Imam de la communauté libanaise, Cheikh Abdul Moneïm el Zein, a été guéri de la covid 19. Agé de 75 ans, le vénéré Cheikh avait été testé positif avant d’être admis aux soins intensifs. Chef spirituel de la communauté musulmane libanaise du Sénégal et représentant d’Ahlul-Bayt (Maison du Prophète Mohamed-Psl) Cheikh Abdul Moneïm El Zein est un homme aux qualités humaines et spirituelles exceptionnelles. Un guide religieux doublé d’un régulateur social. Donc sa maladie pouvait ne pas inquiéter ses proches parents, amis et fidèles. De même que tous les chefs confrériques, imams, oulémas et prêtres du Sénégal qui ont formulé des prières pour son rétablissement. Au finish, tous les vœux de guérison et de bonne santé ont été exaucés par le Bon Dieu.



Selon un médecin d’origine libanaise, la maladie du Cheikh Abdul Moneïm El Zein a une fois encore de plus prouvé le solide brassage social entre Sénégalais et Libanais appelés à vivre, souffrir et mourir ensemble. « Durant tout le séjour hospitalier du Cheikh Moneïm, ses deux médecins traitants (Ndlr : d’origine libanaise) ont travaillé sous l’expertise et la supervision du Pr Moussa Seydi, coordinateur national de la riposte médicale contre la covid19. Al Hamdouliha, grâce à Dieu et à la mobilisation de cette équipe médicale mixte, le Cheikh Moneïm est guéri de la covid19 » se félicite notre interlocuteur. Puis, il a tenu à préciser que les médecins privés libanais sont très actifs dans le programme de lutte contre le Coronavirus initié par le gouvernement. « Bien que nous soyons libanais de souche, nous sommes des Sénégalais à part entière. Donc c’est notre devoir de défendre notre patrie, le Sénégal, contre ses ennemis, le coronavirus dans le cas d’espèce » a fait savoir notre médecin d’origine libanaise.



De fait, des médecins « libanais » ont constitué spontanément une équipe pour aller trouver les patients atteints de Covid-19 et non hospitalisés, chez eux afin de les traiter avec leurs propres moyens. Leur mérite est d’autant plus grand que leur communauté est la plus durement touchée, parmi toutes celles d’origine étrangère vivant dans notre pays, par la pandémie.



