Coronavirus - Zoom sur la communication désastreuse du ministre Amadou Ba sur la situation des Sénégalais d'Europe

Cependant, l'évolution de la situation ne donne guère raison au ministre des Affaires étrangères. Puisque c'est un immigré venu d'Italie qui est à l'origine de l'explosion des cas de Covid-19 au Sénégal (29 sous traitement à ce jour). Le "Modou-Modou" est arrivé sur le territoire national depuis le 06 mars 2020 (soit 3 jours avant la déclaration du ministre Amadou Ba) et a été testé positif au Coronavirus le 11 mars par l'Institut Pasteur. Un Sénégalais venu d'Espagne contaminé.... trois autres Modou-Modou testés positifsUn expatrié sénégalais venu d'Espagne le 14 mars 2020 a été testé positif au Covid-19, il y a de cela deux jours par l'Institut Pasteur. Et selon le journal Source A de ce mercredi 8 mars, il y a trois émigrés sénégalais parmi les quatre (4) nouveaux cas testés positifs mardi. Le ministère de la Santé a d'ailleurs de "cas importés" dans son point de presse d'hier, sans jamais donné plus de détails sur la provenance et la nationalité des personnes infectées. Une situation qui inquiète les internautes Sénégalais.La dernière communication du ministre des Affaires étrangères sur la situation des sénégalais de l'extérieur remonte au vendredi 14 mars 2020. Amadou Ba, qui étaient en conférence de presse avec ses collègues de l'intérieur et de la Santé, pour parler de la suspension provisoire des procédures pour le Haj 2020 , disait ceci: "Nos ambassadeurs et consuls généraux ont été instruits à rester en contact avec les communautés sénégalaises dans leurs juridictions respectives. Ils transmettent quotidiennement des rapports concernant l'évolution de la propagation du virus dans leurs pays de résidence. A ce jour, il n'y a pas de Sénégalais infecté par le virus dans aucun des pays. Il ne nous a pas été signalé"Du côté des Sénégalais basés en Italie, France et Espagne, aucune information digne de foi n'est disponible. Ceux d'entre eux contactés par PressAfrik affirment tous que la situation est très complexe. La complexité résulte du fait qu'ils n'ont aucune information venant des autorités consulaires sur la situation actuelle. Mais aussi que les associations de Sénégalais donnent des informations contradictoires les unes les autres. "La semaine dernière, on nous a informés de la contamination d'un Sénégalais en Lombardie (Italie). Hier (mardi), une association des Sénégalais d'Italie a fait circuler une autre information, selon laquelle aucun Sénégalais n'a été contaminé en Italie. Finalement on ne sait plus à quelle source se fier. Et les nouvelles aux pays montrent réellement que des compatriotes qui sont venus d'ici sont porteurs du virus", nous confie ce Sénégalais établi à Milan où les autorités ont décidé d'ailleurs de fermer le Consul.Pour rappel, l'Italie seule compte au moins 150 mille ressortissants sénégalais. Il y a d'autres dizaines de milliers Sénégalais établis en France, en Espagne, en Belgique etc. Et même si le ministre du Tourisme et des Transports aériens a annoncé la fermeture des frontières aériennes du Sénégal à ces pays (à partir de ce mercredi à 23 heures 59 minutes), il n'en demeure pas moins des entrées par voie terrestre sont signalées depuis plusieurs jours.