Coronavirus au Sénégal : « 529 625 ménages risquent de basculer en situation d'insécurité alimentaire », selon Jean-Pierre Senghor

Le Secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SE-CNSA), Jean-Pierre Senghor, tire la sonnette d'alarme, dans un entretien avec L’Observateur. Selon lui, « en juin-août, 529 625 ménages risquent de basculer en situation d'insécurité alimentaire ».



"La fermeture des frontières extérieures du fait de la pandémie du coronavirus, fait courir au pays le risque d'avoir des risques d'approvisionnement en produits alimentaires perturbés. Il en est de même de la situation à l'intérieur du pays car les restrictions dues à l'état d'urgence limitent la circulation des personnes et des biens, ce qui se traduit par une réduction notoire des transactions commerciales, des pertes de revenus qui affectent directement l'économie des ménages", a expliqué M. Senghor.



Poursuivant, il a soutenu qu'avant la pandémie, le nombre de ménages menacés d'insécurité alimentaire d'ici à juin 2020 était estimé à 95.828 ménages dont les besoins de prise en charge sont totalement couverts par le fonds Arc, déjà disponible. En terme de budget, le PUSA 2020, en court de validation voit déjà un montant de 80,5 milliards FCFA, soit 65,1% déjà mobilisés, avec 69 milliards FCFA en cours d'exécution...



La poursuite de la mise en œuvre du Pusa consistera donc à apporter, au moment de la soudure (juin et août) au plus tard, un appui à 529.625 ménages qui d'après les résultats du dernier cadre harmonisé, courent un fort risque de basculer en insécurité alimentaire. L'intervention sera faite dans les 7 régions parmi les plus vulnérables.