Coronavirus dans le monde : 1.653 morts aux USA, 1.512 au Liban et 17 cas en Chine en 24h

Ce mercredi 4 novembre 2020, le virus COVID-19 touche 47.901.529 cas confirmés et a fait au total 1.228.310 morts dans le monde. Nous utilisons désormais les données de The Coronavirus App, recommandé le ministère de la santé français et qui reprend, pour la plupart des pays, directement les données officielles des différents ministères de la Santé.



Le nombre de nouveaux cas bat des records dans le monde et dans toute l'Europe, Au moins 14 pays européens ont connu cette semaine un nombre record d’hospitalisations liées à la pandémie. Les Etat-Unis enregistrent des records de contaminations successifs.



Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidien explose toujours. Il s'élève aujourd'hui à 132.415 contaminations recensées ces dernières 24h. Ce mercredi 4 novembre, le pays compte 9.693.583 cas. Le nombre de décès ce jour est de 1.653 morts en 24h, soit 238.656 décès au total. Les maires de 8 grandes villes de Californie, dont Los Angeles, ont écrit lundi au gouverneur de l'Etat pour lui demander d'assouplir ses critères sanitaires afin d'accélérer la réouverture des grands parcs d'attraction comme Disneyland, fermés depuis le début de la pandémie de Covid-19 alors même que le nombre de cas explose.



Le Liban envisage un reconfinement malgré les conséquences pour une économie dévastée. Le pays est confronté à une augmentation en flèche des cas de Covid-19 qui se répercute sur les hôpitaux dont les unités de soins intensifs sont quasi saturées. Le Liban a officiellement recensé 85.209 cas coronavirus (+1.512 en 24h), et 667 décès dont 15 en 24h, pour une population d’environ six millions d’habitants, dont près d’un tiers de réfugiés syriens ou palestiniens vivant souvent dans des camps bondés.



Le nombre de nouveaux cas remonte en Chine qui fait état de 17 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24h. Le pays dénombre 86.087 au total et 4.634 (+0) morts ce mercredi 3 novembre. La Chine a lancé une nouvelle campagne de dépistage massif dans le nord-ouest du pays où 137 cas d'infection au coronavirus ont été détectés. Les tests, qui ont commencé samedi soir, concernent 4,75 millions d'habitants dans la province du Xinjiang, après qu'une jeune ouvrière d'une usine textile a été testée positive.



La Russie fait état de 19.768 nouveaux cas ce mercredi 4 novembre. Les autorités rapportent 1.693.454 cas détectés pour 29.217 (+389 morts). Les autorités russes ont annoncé, mardi, un renforcement des restrictions liées au Covid-19 dès mercredi. Selon ele démographe Alexei Rakcha, la mortalité due au Covid-19 serait largement sous-estimée dans le pays.



En Allemagne, le nombre de nouveaux cas explose (+15.522 en 24h) selon l'Institut Robert Kosh. Le pays compte ce mercredi 4 novembre 575.807 cas recensés pour 10.910 décès (+156). Angela Merkel confirme la fermeture des bars, restaurants, lieux de loisirs culturels et sportifs clos du 2 au 30 novembre. Angela Merkel a averti que les fêtes de fin d’année, notamment Noël, seraient réduites à les réunions familiales limitées. L’Allemagne «affronte des mois difficiles», a déclaré la chancelière.



En Belgique, où les hospitalisations atteignent le pic de la première vague, on compte, 5.186 nouveaux cas de contamination en 24h ce qui fait un total de 452.541 cas ce mercredi 4 novembre. Il y a eu 268 nouveaux décès ces dernières 24h soit désormais 12.126 morts au total. La Belgique suit l’exemple de son voisin français et se reconfine pour un mois du lundi 2 novembre au 13 décembre avec une évaluation au 1er décembre. Le pays, qui affiche le taux de contamination au coronavirus le plus élevé au monde fait appel à l'armée en renfort pour soulager les hôpitaux.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, fait état d'au moins 1.502.763 cas confirmés (+36.330) et de 38.289 morts au total. On recense ce mardi 3 novembre, 854 morts au total. Le nombre de décès en EHPAD et EMS fait état de 12.079 (+428) décès au total. Le nombre total de décès en milieu hospitalier est lui de 26.210 (+426 en 24h). Le Président Emmanuel Macron a annoncé un confinement national d'un mois jusqu'au 1er décembre.



En Italie, on note 28.244 nouveaux cas ces dernières 24h. On compte 353 décès de plus en 24h ce mardi 3 novembre 2020. Le nombre de décès est désormais de 39.412 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 759.829. Les détails d’un couvre-feu nocturne national doivent être annoncés ce mardi, ainsi que des limitations de voyage vers des régions désormais classées en fonction de leur risque sanitaire.



L'Espagne recense aux dernières remontées, 1.259.366 cas au total, et 18.669 cas en 24h. Le pays dénombre 36.495 morts au total soit 238 en 24h. Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Espagne a atteint un record depuis le début de l'épidémie avec 55.019 infections enregistrées depuis vendredi, selon les données publiées lundi par le ministère de la Santé.



Au Royaume-Uni, on compte 20.018 nouveaux cas en 24h avec 1.073.882 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays dénombre ce mardi 3 novembre 2020, 397 mort en 24h soit 47.250 morts au total. L'Angleterre s'apprête à se reconfiner jusqu'au 1er décembre et d'autres pays européens prennent des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir la nouvelle flambée de Covid-19.

Au Maroc, on dénombre ce mardi 3 novembre, 4.495 nouveaux cas de contaminations en 24h et 229.565 cas au total. Le Maroc déplore actuellement 3.900 décès (+74 en 24h). Reconfinement ou pas, les spéculations vont bon train au Maroc. Malgré un démenti concernant un faux communiqué, le sujet n'est pas écarté.



En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a contracté le Covid-19. Cependant on observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. On dénombre ce mardi 3 novembre, 405 nouveaux cas avec 58.979 cas recensés au total et 1.980 décès (+7) dus à l'épidémie. La décision de l'ouverture des frontières est reportée jusqu'à la fin de la pandémie. Le Président Tebboune, cas contact, se met en isolement. Le premier ministre a déploré dimanche soir, un relâchement de la population face à une nette recrudescence de cas de contaminations.



En Autriche, qui a subi un attentat ce lundi soir, un nouveau confinement commence ce mardi, jusqu’à fin novembre. Les écoles et les crèches resteront ouvertes dans le pays mais dans la capitale, en raison de l’attentat, les parents pourront garder les enfants à la maison, a indiqué le maire Michael Ludwig. Le pays compte 4.182 nouveaux cas soit 118.198 au total et 33 décès en 24h pour 1.192 décès au total ce mardi 3 novembre.



Données du 4 novembre 2020 :



En Inde, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus s'alourdit. L'Inde recense, ce mercredi 4 novembre, 8.312.947 cas confirmés (+46.033 en 24h) et 123.650 morts, dont 511 en 24h. Un test rapide, fiable et bon marché pour détecter le coronavirus avec une bandelette de papier réactif va bientôt être disponible en Inde où des scientifiques l'ont développé pour aider à contrer la pandémie.

Au Brésil, le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé, 11.843 en 24h. Le pays enregistre ce mercredi 4 novembre, 243 morts en 24h et déclare 5.566.049 cas recensés au total et 160.496 décès selon les chiffres donnés par le gouvernement. Jair Bolsonaro a affirmé qu'il serait plus facile et moins coûteux d'investir dans un remède contre le Covid-19 plutôt que dans un vaccin, signe clair que le président se positionne de plus en plus contre les programmes de vaccination, rapporte Reuters.

Au Québec, on dénombre 871 nouveaux cas sur 108.889 au total et 6.317 décès dont 34 ces dernières 24h. Le premier ministre du Québec a annoncé un prolongement des mesures restrictives dans les zones en « alerte rouge », dont les régions de Montréal et Québec, pour quatre semaines supplémentaires.



Israël a entamé le 1er novembre prochain ses premiers essais cliniques d'un vaccin innovant contre le coronavirus, ont annoncé ce dimanche les autorités qui tentent d'endiguer la seconde vague de contamination. Le pays compte 316.792 cas dont 892 ces dernières 24h et 2.592 décès dont 12 ces dernières 24h.



L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain. Le pays compte 728.836 (+1.241) cas recensés ce mercredi 4 novembre et 19.539 (+74) morts. Le ministre de la santé sud-africain est testé positif au coronavirus.

En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 108.122 cas (+197) au total et 6.305 décès dont 14 de plus ces dernières 24h. Le traitement au plasma suscite l'espoir en Égypte.



Le Pérou est toujours en situation inquiétante avec 2.357 nouveaux cas ce jour. Le pays compte ce mercredi 4 novembre 908.902 cas de contaminations et 34.623 (+38) décès. Le pays a franchi le cap des 30.000 morts. Plus de 3.000 volontaires testent le vaccin chinois au Pérou. Le ministre péruvien de la Culture, Alejandro Neyra, a annoncé que, dès le 15 octobre, les sites archéologiques de Sacsayhuamán, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Pikillacta et Tipón seront rouverts avec un strict protocole sanitaire.



La Corée du Sud compte ce mercredi 4 novembre, 114 nouveaux cas de contamination, 26.925 cas au total pour 474 décès (+2 en 24h). La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid. Après l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 en Corée du Sud, le public reviendra dès ce vendredi dans les stades de K-League.



Au Mexique, l'épidémie progresse toujours avec 427 décès recensés en 24h, mais ce chiffre serait sous-évalué. Le pays compte 1.038.647 (+4.849 en 24h) cas et 99.345 morts au total. Le Mexique a dépassé l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni dans le nombre de décès. C'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. Une femme de 54 ans est devenue la première personne au Mexique à être contaminée à la fois par le Covid-19 et par la grippe A (H1N1), ont annoncé dimanche les autorités.