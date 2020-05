Coronavirus dans le monde, 1894 morts aux Etats-Unis et 881 au brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce mercredi 13 mai 2020. On recense plus de 4 millions de cas dans le monde et désormais plus de 280.000 décès dus au Covid-19. Le bilan repart à la hausse aux USA qui dépassent désormais la barre des 82.000 décès. La Chine déclare de nouveaux cas et teste à grande échelle tandis que la situation s'envenime au Brésil.

Ce mercredi 13 mai, le virus Covid-19 touche 4.262.799 cas confirmés et a fait au total 291.981 morts dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) assure que le nouveau coronavirus est d'origine animale : « En ce qui concerne l’origine du virus à Wuhan, nous avons écouté de nombreux scientifiques qui ont étudié ce virus, et on nous assure que ce virus est d’origine naturelle » a déclaré Michael Ryan.



Aux Etats-Unis, le bilan repart à la hausse. Le pays compte ce mercredi 13 mai 1.347.916 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le pays compte 1.894 morts en 24h (830 hier), soit 82.246 décès au total. Si l'épidémie est en recul à New York, de nouveaux foyers sont apparus ailleurs, comme dans la région de la capitale Washington, où un hôpital de campagne a été installé lundi. Le pays devrait dépassé les 100.000 morts d'ici le mois de juin d'apres les modèles épidémiologiques réalisés par des chercheurs de l’université du Massachusetts. Des sénateurs républicains américains ont présenté mardi un projet de loi qui donnerait le pouvoir au président Donald Trump d’imposer des sanctions à la Chine si Pékin ne fournit pas de « compte rendu complet » sur la pandémie due au coronavirus.



Le Brésil, enregistre ce mercredi 13 mai son plus lourd bilan quotidien, 881 morts en 24h. Le pays dénombre 177.589 cas recensés et 12.400 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le nombre de nouveaux cas confirmés de contamination sur les dernières 24 heures est de 9.258. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités.



En Chine, 7 nouveaux cas dont un cas importé de l'étranger de Covid-19 ont été détectés en 48 heures dans la province de Jilin au nord-est du pays. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus. Ce mercredi 13 mai, le pays dénombre 84.018 cas recensés et 4.637 morts, aucun mort ces dernières 24h.



En Allemagne, le taux de contamination augmente, ce qui inquiète les autorités. Le pays compte ce mercredi 13 mai 173.171 cas recensés pour 7.738 décès (+77). Le déconfinement est bien avancé en Allemagne où les magasins, lieux de cultes, musées et zoos sont désormais ouverts au public mais une remontée du taux de contamination inquiète le gouvernement. L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



Le Liban a décidé de reconfiner la population dès ce mercredi soir, 4 jours seulement après l'assouplissement des mesures, face à une recrudescence de contaminations. le pays compte à l'heure actuelle 870 cas déclarés et 26 décès. 109 cas ont été enregistrés en 4 jours.



En Italie, le bilan remonte légèrement ce jour. On compte 172 décès de plus en 24h (179 la veille) ce mardi 12 mai, portant le nombre de morts à 30.911 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 221.216. Moins de 1000 malades sont actuellement en soin intensifs, l'amélioration semble se confirmer.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 140.227 cas recensés et 26.991 morts au total : 17.003 décès en hôpital et 9988 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad. On compte ce mardi 12 mai 348 morts en France en 24h. On compte ce lundi 11 mai 263 morts en France en 24h. Le pays se déconfine progressivement.



Le bilan au Royaume-Uni remonte ce jour. Le gouvernement comptabilise 32.692 morts au total mais davantage si on prend en compte les décès hors hôpitaux. On compte ce mardi 12 mai, 627 morts en 24h (210 hier). Boris Johnson a annoncé dimanche un déconfinement en 3 phases en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de transmission. A partir du 13 mai, les britanniques pourront sortir sans limitations de temps et de fréquences. Retour au travail pour ceux qui ne peuvent télétravailler. Les écoles n'ouvriront au plus tôt que le 1er juin. Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni à l'exception de la France.



En Russie, le nombre de nouveaux cas est toujours en forte progression mais le pays augmente ses tests. Les autorités comptent désormais 232.243 cas détectés (11.000 nouveaux cas en 24h) pour 2.116 morts dont 107 décès ces dernières 24h. Le taux de mortalité reste cependant plus faible que l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. La Russie devient le second pays recensant le plus de cas dans le monde et le premier en Europe. Le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé.



Le bilan de l'Espagne remonte ce mardi 12 mai. Le Covid-19 a causé la mort de 176 personnes de plus en 24 heures (123 la veille), soit 26.920 au total. Le pays compte désormais pus de 228.030 cas recensés. L'Espagne a décidé de mettre en quatorzaine toute personne de l'étranger arrivant sur le sol espagnol à partir de vendredi 15 mai. Les commercent et les terrasses rouvrent dans la moitié du pays. Le confinement reste strict à Madrid, Barcelone et une partie de l'Andalousie.



La Tunisie n'enregistre aucun nouveau cas depuis 2 jours. Le ministère de la Santé déclare 1032 cas au total depuis le début de l'épidémie dans le pays avec pas moins de 33.266 tests effectués. Le pays compte désormais 45 décès.



L'Indonésie passe la barre des 1000 décès avec 1.007 personnes décédées. Le pays dénombre 484 nouveaux cas ce jour et 16 morts en 24h. Le nombre de cas monte à 14.749.



La Belgique est l'un des pays qui teste le plus dans le monde. Au dernier bilan ce mardi 12 mai, on dénombre 330 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 53.779 cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 8.761 décès (+65 en 24h). Le nombre de cas semble en hausse mais il faut savoir que le nombre de tests s'est multiplié. On note une baisse du nombre de cas en réanimation qui prouve que la tendance est à la baisse.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 6.418 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 188 décès (+0 en 24h). Le pays recense 1.160 nouveaux cas cette semaine, ce qui amène les autorités à la prudence.



L'Iran recense 93 décès en 24h (45 hier), soit 6.640 exactement. Le pays comptabilise désormais 110.767 cas déclarés ce mercredi 13 mai. Toutes les mosquée en Iran rouvrent ce mardi alors que de nouveaux cas apparaissent dans certaines régions du pays.



Le Japon a prolongé son état d'urgence jusqu'au 31 mai. Le pays compte 15.968 cas recensés au total et 657 décès ce mercredi 13 mai. La crise du coronavirus a mis en évidence une forte dépendance à l’égard de la Chine sur le plan industriel, le pays prend des mesures pour protéger son industrie.



La Pologne, qui compte actuellement 16.921 cas de contaminations et 839 morts dues au Covid-19, a annoncé la réouverture de ses crèches, hôtels, centres commerciaux, bibliothèques et certains musées dans les jours qui viennent.



La Corée du Sud s'inquiète de la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. On compte à ce jour 10.962 cas pour 259 décès recensés (+1 en 24h). La municipalité de Séoul a ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce mercredi 13 mai 27.272cas infectés et 3.313 décès. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam continue de déconfiner. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et toujours aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces ont déjà rouvert depuis le 23 avril.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 15.778 cas et 1.002 décès dû au Covid-19.



La Suisse déconfine progressivement. Les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries et désormais les écoles et autres magasins ainsi que les bars et restaurants sont ouverts. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce mercredi 13 mai, 1.867 décès pour 30.380 cas déclarés.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Depuis ce 1er mai, ont rouvert les magasins et les coiffeurs, suivront mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.961 cas recensés et 623 décès. L’Autriche et l’Allemagne vont rouvrir leur frontière le 15 juin.



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, soit après la fin du ramadan. On dénombre ce mercredi 13 mai, 6.067 cas recensés et 515 décès dus à l'épidémie.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce mercredi 13 mai, 27.913 cas et 1.163 morts (+19). Le Portugal commence à assouplir ses mesures de confinement en rouvrant ses petits commerces, salons de coiffure et concessionnaires automobiles. Le port du masque ou de visières est obligatoire dans les transports et les magasins.

En Irlande, le Premier Ministre, Leo Varadkar, a appelé la population à continuer de respecter les restrictions actuelles liées au Covid-19. On compte ce mercredi 13 mai 23.242 cas détectés et 1.488 morts.



L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 11.350 cas recensés ce mercredi et 206 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le pays a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 17 mai. Les restrictions vont désormais s'appliquer de manière différenciée. Le gouvernement a divisé le pays en trois zones, rouge, orange et verte en fonction du niveau et des risques de contamination. L'Inde a commencé à relâcher les restrictions de déplacement et d'activité dans certaines parties du pays. Les salariés du secteur privé ou public sont obligé d'installer l'application de contact tracing. L'Inde compte ce mercredi 13 mai, 74.480 cas recensés et 2.415 morts.

