Coronavirus dans le monde, 919 morts aux Etats-Unis et 1.272 au brésil en 24h Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays et l'évolution dans le monde concernant l'épidémie de coronavirus ce mercredi 10 juin 2020. On recense plus de 7 millions de cas dans le monde et plus de 410.000 décès dus au Covid-19. L'Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis que le bilan reste élevé aux Etats-Unis. L'Europe se déconfine progressivement.

Ce mercredi 10 juin, le virus Covid-19 touche 7.250.909 cas confirmés et a fait au total 411.571 morts dans le monde. L'OMS alerte sur l'aggravation de l'épidémie dans le monde. Alors que la situation s'améliore en Europe, le nombre de cas bat des records dans le monde. En effet, on recense plus de 100.000 cas par jour.



Le bilan des États-Unis est en baisse ce jour, le bilan le plus bas depuis 2 mois. Le pays compte ce mercredi 10 juin 1.979.893 cas recensés. Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès ce jour est de 919 morts en 24h (450 hier), soit 112.006 décès au total. Même si la pandémie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les professionnels de la santé s’inquiètent, avec les manifestations contre la brutalité policière et le racisme, d’une résurgence dans les semaines à venir. La ville de New York a entamé son déconfinement ce lundi.



Le Brésil dévoile un bilan catastrophique, il est considéré comme le nouvel épicentre de la pandémie selon l'OMS. C'est le 3e pays le plus endeuillé, dépassant le bilan de l'Italie. Il enregistre ce mercredi 10 juin, 1.272 morts en 24h. Le pays déclare 739.503 cas recensés et 38.406 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Le Brésil a supprimé des mois de données sur la pandémie dans le pays du site Web du gouvernement, le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne communiquerait désormais que les cas et les décès au cours des dernières 24 heures, ne donnant plus un chiffre total comme le font la plupart des pays. Bolsonaro a déclaré que les données cumulatives ne reflétaient pas la situation actuelle. Le conseil, qui ne fait pas partie du ministère de la Santé, a commencé à publier ses propres chiffres depuis ce week-end, après que le ministère a retiré d’un site Internet public plusieurs mois de statistiques et a cessé de publier le bilan global de l’épidémie.



En Italie, le bilan stagne. On compte 79 décès de plus en 24h (65 la veille) ce mardi 9 juin, portant le nombre de morts à 34.043 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 235.561. L'Italie a rouvert ses frontières ce 3 juin et a annulé la quarantaine obligatoire des étrangers de l'UE. Les Italiens peuvent désormais circuler librement entre les différentes régions. Les terrasses, cafés, commerces et la plupart des monuments ont rouvert, suivront les cinémas et lieux de spectacle le 15 juin.



Au Royaume-Uni, le bilan remonte ce jour. Le pays comptabilise 290.581 cas et 40.968 morts au total. On compte ce mardi 9 juin, 286 morts en 24h (55 hier). Une quatorzaine est imposée pour les voyageurs à partir de ce lundi, même en provenance de la France finalement. La France a annoncé une mesure de réciprocité en retour. Le pays a annoncé la réouverture des lieux de culte le 15 juin pour la "prière individuelle" ainsi que les commerces non essentiels.



L'Espagne compte 50 décès au cours de la semaine. Le nombre de morts au total n'a pas changé ce mardi 9 juin, il s'élève donc toujours à 27.136. Le pays compte désormais 241.966 cas recensés. La plupart des nouveaux cas sont recensés à Madrid. L'Espagne rouvrira ses frontières au 1er juillet. 52 % de la population est passé en phase 3 de déconfinement, dernière étape avant un retour à la normale. Seuls les bars et discothèques restent fermés pour le moment. Le masque reste obligatoire jusqu'à que le coronavirus soit vaincu, annonce le ministre de la Santé espagnol.



La Belgique est l'un des pays qui testent le plus dans le monde. Au dernier bilan ce mardi 9 juin, on dénombre 89 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 59.437 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.619 décès (+13 en 24h). La Belgique a annoncé l'ouverture de ses frontières avec les autres pays de l'UE.



La Chine dénombre 84.198 cas au total et 4.638 morts ce mercredi 10 juin, soit 4 nouveaux décès en 24h. Le pays a annoncé ce jeudi une reprise très limitée des vols internationaux la semaine prochaine. Toutes les compagnies pourront ainsi assurer un vol par semaine. Les passagers devront toutefois être testés à leur arrivée sur le sol chinois. « Aucun des 300 cas asymptomatiques de COVID-19 découverts lors de la campagne de tests de masse dans la ville n’a contaminé d’autres individus », c’est l’affirmation faite par un expert chinois basé sur des résultats de tests effectués sur plus de 3 millions de personnes.



En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 154.591 cas confirmés et de 29.296 morts au total. On recense ce mardi 9 juin, 87 morts en 24h dans les hôpitaux. Selon les dernières données, le nombre de décès en EHPAD et EMS est de 10.384 morts. Le nombre de décès en milieu hospitalier est lui de 18.912.



Au Chili, l'épidémie s'accélère et compte plus de 3900 nouvelles contaminations en 24h. Le pays dénombre 142.759 cas recensés et 2.283 morts au total.



En Iran, l'épidémie sévit toujours. Le pays recense 74 décès en 24h, soit 8.425 au total. Le pays comptabilise désormais 175.927 cas déclarés. Les chiffres officiels témoignent d'une accélération de la propagation de la maladie depuis le début du mois de mai. Téhéran a réimposé des mesures de confinement dans la province du Khouzestan (sud-ouest), qui reste classée rouge, soit le plus haut niveau de risque selon le code couleur établi par les autorités.



L'Irlande a rouvert tous ses commerces lundi, hors centres commerciaux. La fin des restrictions de déplacements est prévue pour le 29 juin. Le pays compte actuellement 25.215 cas, soit 8 de plus que la veille et 1691 (+9 en 24h) morts au total.



Au Mexique, l'épidémie progresse avec 596 décès recensés en 24h et 4199 nouveaux cas. Le pays compte actuellement 124.301 cas et 14.649 morts au total.



En Russie, le bilan du nombre de morts continue de grimper ce mercredi 10 juin 2020. Les autorités comptent désormais 493.023 cas détectés, soit 8593 nouveaux cas en 24h, pour 6.350 morts dont 215 décès ces dernières 24h. L'ampleur réelle de la pandémie tarde à venir. « La statistique en Russie ne donne pas d’information sur le cours réel des choses, mais sur les besoins du pouvoir à un moment donné », commente un article du magazine russe The New Times. C'est la fin du confinement à Moscou, la Russie allège les restrictions.



En Égypte, le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente. Le pays compte actuellement 36.829 cas au total et 1306 décès dont 35 ces dernières 24h. Depuis le 25 mars, le gouvernement égyptien impose un couvre-feu nocturne constamment renouvelé, qui varie entre neuf et 13 heures, pour freiner la propagation du virus.



En Inde, la pandémie frappe lourdement et ne cesse de progresser. Les cas se multiplient dans les campagnes, les travailleurs étant retournés chez eux, propageant ainsi le virus. L'Inde recense, ce mercredi 10 juin 2020, 276.583 cas confirmés soit 1.170 nouveaux cas en 24h et 7.745 (+26) morts. Le pays, malgré la propagation du virus, rouvre ses lieux de culte et ses centres commerciaux.



La situation s'aggrave au Pérou. Le pays compte ce mercredi 10 juin 199.696 cas de contaminations et 5.571 (+106 en 24h) décès, c'est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. La situation est jugée catastrophique dans les hôpitaux. Deuxième en nombre de contaminations en Amérique latine, le Pérou (33 millions d'habitants) est troisième en nombre de morts derrière le Brésil et le Mexique.



En Allemagne, le bilan est en baisse. Le pays compte ce mercredi 10 juin 186.522 cas recensés pour 8.748 décès (+53). Le gouvernement allemand a décidé mercredi de lever à partir du 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe décrétées en mars en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.



Au Portugal, le déconfinement se poursuit progressivement. On compte ce mercredi 10 juin, 35.306 cas et 1.492 morts (+7). Le pays se dit prêt à accueillir les voyageurs cet été. Le Portugal devient le premier pays européen à recevoir le label "Safe Travels", censé rassurer les touristes et aider à relancer le secteur du tourisme.



En Corée du Sud, suite à l'émergence de nouveaux clusters de contamination dans la région métropolitaine de Séoul, des mesures sanitaires plus renforcées sont appliquées dans cette zone abritant la moitié de la population du pays. On compte à ce jour 11.902 cas pour 276 décès recensés (+2 en 24h).



La Suède dépasse la barre des 4.000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. Le pays recense plus de décès que les pays voisins, la Suède reconnaît s'être trompée dans le choix de ne pas confiner la population. On compte ce mercredi 10 juin 45.924 cas infectés et 4.717 décès (+23).



Le Japon compte 17.111 cas recensés au total et 920 (+0) décès ce mercredi 10 juin. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans tout le Japon. Pour relancer le tourisme, le gouvernement a dégagé un budget de 1.700 milliards de yens (14 milliards d'euros). Le pays annonce un plan de vaccination pour juin 2021.



Le Maroc entame son déconfinement progressif par zone ce 10 juin. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 8 août. Le pays compte 135 nouveaux cas de contaminations et 8.437 cas au total, mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 210 décès (+2 en 24h). Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.



La Pologne, qui compte actuellement 27.668 cas de contaminations et 1.191 (+25) morts dues au Covid-19, signale une forte augmentation des cas principalement chez les travailleurs de mine.



La Roumanie a annoncé, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire depuis ce 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 20.749 cas et 1.355 (+16) décès dus au Covid-19.



La Suisse compte ce mercredi 10 juin, 1.934 (+11) décès pour 30.998 cas déclarés. Le pays a décidé de rouvrir plus tôt ses frontières avec tous les pays de l'UE le 15 juin, une mesure réclamée par l'Italie.



L'Algérie, le gouvernement algérien a prolongé jeudi 28 mai ses strictes mesures de confinement dans la presque totalité du pays jusqu’au 13 juin. On dénombre ce mercredi 10 juin, 10.382 cas recensés et 724 décès (+9) dus à l'épidémie.



