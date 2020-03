Coronavirus: le journaliste Zororo Makamba est mort "seul et effrayé" au Zimbabwe

Makamba était soigné à l'hôpital Wilkins, désigné comme le principal établissement d'isolement pour les patients atteints du coronavirus à Harare, la capitale du Zimbabwe.



Il est décédé peu de temps après avoir parlé à sa famille.



La mort de Makamba, un journaliste bien connu, est survenue rapidement - moins de trois jours après son diagnostic.



Célèbre pour ses commentaires en ligne sur l'actualité social et politique, sous le slogan "State of the Nation", sa mort est un événement triste mais aussi important dans le pays.



Il a été la première victime du coronavirus dans le pays et cela a choqué le Zimbabwe.



Le fait que Makamba provenait d'une famille riche et prestigieuse ne l'a pas sauvé, et selon les membres de la famille, sa mort a mis en évidence les insuffisances du système sanitaire zimbabwéen face à la menace du conronavirus.