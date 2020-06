Coronavirus: le marché automobile européen a encore chuté de 52,3% en mai

Victime de la pandémie, le marché automobile européen s'est encore effondré de 52,3% en mai sur un an, moins lourdement qu'en avril toutefois grâce à la réouverture des concessionnaires dans de nombreux pays, selon des données publiées mercredi.



Les immatriculations de voitures neuves avaient déjà chuté de 55,1% en mars dans l'Union européenne, puis de 76,3% en avril au plus fort du confinement.



Les constructeurs français n'ont pu faire mieux que la moyenne le mois dernier. Les livraisons du groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) ont baissé de 52,5% et celles de PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS) de 56,4%, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.



Au total, seules 581.161 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'UE contre 1.217.259 en mai 2019. Parmi les principaux marchés, l'Espagne a subi la plus forte chute (-72,7%), tandis que la France (-50,3%), l'Italie (-49,6%) et l'Allemagne (-49,5%) ont bénéficié d'un début de déconfinement.



Sur les cinq premiers mois de l'année, la chute du marché européen provoquée par la fermeture des concessions automobiles au printemps atteint 41,5%.



Un net redressement est attendu en juin avec l'accélération du déconfinement, la remontée en cadence des usines automobiles et le retour des clients parfois attirés par des mécanismes de subventions à l'achat.



Mais les ventes perdues entre mars et mai ne seront que très partiellement rattrapées sur le reste de l'année. Ainsi, Alix Partners prévoit des volumes en baisse de 32% en Europe sur l'ensemble de 2020.



"Alors que les marchés mondiaux étaient déjà déclinants et que le secteur automobile avait initié une transformation historique, abandonnant les moteurs à explosion pour des investissements massifs dans l'électrique, les effets de la crise Covid-19 posent à l'ensemble des acteurs de graves problèmes de revenus et de coûts", a constaté ce cabinet de consultants dans un rapport récent.



Le constructeur Jaguar Land Rover a annoncé mardi la suppression de 1.100 emplois intérimaires au Royaume-Uni et Renault doit supprimer 15.000 postes dans le monde, dont 4.600 en France.



Selon l'expert allemand Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research (Car), la production d'automobiles en Allemagne devrait chuter cette année de 26% à 3,4 millions d'unités, au plus bas depuis 44 ans. Un effondrement qui pourrait entraîner selon lui la suppression de 100.000 emplois dans le pays.