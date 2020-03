Coronavirus: le message du président de la commission de la CEDEAO sur la pandémie

Depuis quelques mois, le monde entier fait face à la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Ce virus a déjà contaminé plusieurs centaines de milliers de personnes et causé des dizaines de milliers de morts à travers le monde.



Les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas été épargnés par cette pandémie. Ils font face depuis quelques semaines aux premiers cas confirmés contaminés par ce virus.



Malgré les nombreux efforts déployés par les Etats membres pour contenir la maladie, on dénombre malheureusement, à ce jour, plus d’une centaine de cas à travers notre région et 3 morts au Burkina Faso.



Le Président de la Commission de la CEDEAO présente ses condoléances au Burkina Faso et souhaite un prompt rétablissement aux personnes affectées par ce virus.



La Commission de la CEDEAO est résolument engagée à accompagner tous les Etats membres dans leurs efforts pour enrayer cette pandémie. Des actions ont déjà été prises dans ce sens et se poursuivront.



Le Président de la Commission appelle les populations à mettre en œuvre les mesures recommandées par les Autorités sanitaires et au respect des consignes usuelles d’hygiène.



Ensemble et dans la solidarité, nous vaincrons le Covid-19.



Abuja, le 23 Mars 2020.