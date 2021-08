Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Risque de caillots moins élevé après le vaccin

Le risque de développer des caillots sanguins est beaucoup moins élevé après s’être fait vacciner contre le Covid-19 qu’en attrapant cette maladie, indique la plus large étude à ce jour sur les effets secondaires liés au vaccin.



Cette étude britannique, publiée dans le British Medical Journal (BMJ), a comparé les données médicales de 29 millions de personnes ayant reçu leur première dose de Pfizer-BioNtech ou d’Oxford-AstraZeneca avec celles de presque 2 millions de personnes positives au coronavirus.



Confinement prolongé en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a prolongé vendredi son confinement national jusqu’au 31 août pour juguler la propagation de cas de Covid-19 liés au variant Delta et cette mesure restera en vigueur plus longtemps à Auckland, épicentre de l’épidémie.

Levée totale des restrictions au Danemark

A la faveur d’une importante couverture vaccinale, les restrictions encore en place au Danemark contre le Covid-19 vont être levées à partir du 10 septembre, la maladie n’étant plus considérée comme "menaçante pour la société" a annoncé vendredi le ministère de la santé.



Davantage de public dans les stades au Portugal

Les stades portugais pourront accueillir davantage de public à partir de ce vendredi : la jauge, d’abord fixée à 33% de leur capacité a été relevée à 50% grâce à une évolution favorable de l’épidémie de coronavirus.



Plus de 4,47 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.472.486 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 633.564 décès.