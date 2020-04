Coronavirus : méfiance à tous les étages ?

De plus en plus de questions se posent : faut-il ou non généraliser le port du masque pour freiner la progression de la pandémie de coronavirus ? Doit-on aller plus loin, et surtout plus vite, dans l’usage de la chloroquine, ce médicament initialement développé contre le paludisme et les lupus ? Ou encore, faut-il surveiller étroitement les mouvements de tout un chacun, afin d’éviter une deuxième vague de contamination, une fois le confinement levé ? Débat entre nos invités, autour de Raphaël Kahane.