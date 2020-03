Coronavirus_Sénégal: Mamadou Talla écarte toute idée de fermeture des écoles

Le Coronavirus déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMs) a fait son apparition au Sénégal. Lundi dernier, le Gouvernement, après une réunion de crise tenue au Palais de la République dans la matinée, a annoncé dans l’après-midi un premier cas testé positif dans le pays. Entre lundi et mercredi, le nombre de cas confirmés est passé de un à quatre. Une bonne frange de la population, inquiète, exprime depuis lors son souhait de voir les établissements scolaires fermés pendant une période déterminée, pour réduire les risques de contamination.



Le ministre de l’Education nationale, interpellé sur cette demande au cours d’une réunion organisée par son département hier à Saly Portudal, s’est montré catégorique. «Nous ne sommes pas dans la dynamique de fermer les écoles, mais plutôt de sensibiliser», a-t-il répondu. Mamadou Talla a souligné que les ministères de l’Education nationale et de la Santé et de l’Action sociale sont en train de dérouler un programme de prévention du Coronavirus avec une leçon de vie au profit de l’ensemble des élèves du Sénégal. «Avec notre collègue en charge de la Santé, nous sommes en train de dérouler un programme de prévention. Il y a deux jours, nous avons lancé notre première leçon de vie sur la maladie, sa présentation, ses signes mais aussi les précautions à prendre», a expliqué le ministre de l’Education nationale.



Sensibiliser et éviter de faire peur...

«L’ensemble des Inspections d’Académie (IA) du Sénégal vont (sic) faire le maximum pour que ce cours de la vie puisse être répété. Ça veut dire que nous avons pris les dispositions», a rassuré Mamadou Talla, qui s’exprimait en marge de la cérémonie officielle de sélection de nouveaux «daaras» et de lancement des activités du Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité dans l’éducation de base-financement additionnel (PAQEEB/FA). «Le Coronavirus constitue une question sérieuse qui concerne le monde entier ; le monde est devenu un village planétaire. Cela veut dire que ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis, nous l’avons instantanément au Sénégal et vice-versa» a souligné le ministre.



A partir de ce moment, poursuit-il, avec l’éducation, qui concerne plus de 3,5 millions d’élèves de l’enseignement public comme privé, on a un accès facile aux familles et le nombre de personnes à pouvoir toucher est immense. Mamadou Talla, après avoir estimé que le Sénégal n’est pas encore dans une dynamique de fermer les écoles, soutient qu’il faut faire certes attention, mais éviter surtout de faire peur. «Nous sommes dans la sensibilisation, dans l’écoute et nous avons les techniciens qu’il faut au niveau du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour qu’ensemble et partout où on est, on puisse accompagner cette nouvelle dynamique», a assuré le ministre de l’Education nationale, martelant que son département « va jouer pleinement sa partition par rapport à cette épidémie».



Le Témoin