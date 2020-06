Correctionnelle TGI Dakar: non content d’avoir volé la moto de Mbaye Bâ, Ndioro Ndiaye l’avait roué de coups !

Mbaye Bâ n’oubliera pas de sitôt cette histoire de moto qui lui a valu d’être incarcéré à Rebeuss pour une période de vingt et un jours sans compter une hospitalisation au chu de Fann. A la barre, il a expliqué qu’il avait réceptionné un container de motos destinées à la vente. c’est ainsi qu’il a croisé le prévenu au moment où il était à la recherche de pièces pour les motos. il lui proposa l’achat d’une moto de marque Piaggio Liberty 200. N’étant pas tombés d’accord sur la vente, Ndioro Ndiaye lui emprunte néanmoins la moto pour un petit déplacement.



Depuis lors, il a disparu avec la moto. « Au moment où j’étais à la recherche du prévenu, le propriétaire de la moto a porté plainte à la gendarmerie et cela m’a valu une arrestation et un emprisonnement de 21 jours pour abus de confiance. Après mon élargissement de prison, j’ai activement recherché Ndioro Ndiaye avant de le croiser à Colobane. Au moment de lui réclamer ma moto, il a surgi avec un couteau avec lequel il m’a poignardé à plusieurs reprises au niveau du thorax (…) Il a profité de ma perte de connaissance pour récupérer la clé de ma moto de marque Honda SI150 que je conduisais avant de partir avec (…) Des bonnes volontés m’ont conduit à l’hôpital de Fann où j’ai été interné durant 14 jours » a relaté le plaignant à la barre du tribunal.



Pour sa défense, le prévenu reconnaît avoir effectivement emprunté la moto pour aller faire une course. parce qu’il avait duré, Mbaye Bâ a cru qu’il n’allait plus revenir. « Il s’en est pris à ma copine qui m’a appelé au téléphone pour me rendre compte qu’elle a été victime de violence de la part de la partie civile. Cette dernière l’avait d’ailleurs traîné devant la police de Dieuppeul. C’est dans ces circonstances que j’ai finalement décidé de ne plus lui rendre la moto et de la vendre à 200 mille FCFA en guise de vengeance pour ma petite amie, sévèrement battue par Mbaye Bâ » s’est défendu le prévenu.



Selon les avocats de la partie civile, les faits sont clairs comme de l’eau de roche et il n’y a plus rien à démontrer. « Le prévenu a reconnu une partie des faits mais on ne peut pas nier l’évidence. Des déclarations de personnes ayant assisté aux échauffourées ont dit qu’il a pris la moto après s’être battu avec la partie civile. Il a fait plusieurs infractions à l’encontre de mon client et lui a causé beaucoup de préjudices. En effet, Mbaye Ba il a fait la prison avant d’être hospitalisé. Nous demandons la somme de 5 millions pour toutes causes de préjudices confondus. Avec ce contexte de Covid 19, mon client ne travaille plus et a beaucoup de bouches à nourrir » a plaidé Me Ndiack Bâ.



Le procureur a requis un an de prison ferme contre Ndioro Ndiaye. La défense assurée par Me Mbaye Sall a soutenu que son client est de bonne foi pour avoir été constant dans ses déclarations. Selon l’avocat, le délit de vol n’a pas été retenu par le procureur. « Le PV dit que c’est par les déclarations de témoins qu’on m’a dit (…) L’utilisation de couteau n’a pas été prouvée. Il n’y a pas eu de scellé. L’objet du délit en soi n’est pas caractérisé. Pour les coups et blessures volontaires, il n’y a pas de discussion, mais lui dit qu’il avait un tournevis alors que le PV dit que c’est un couteau. Pour tout cela, nous plaidons l’excuse de provocation. Mais en tout état de cause mon client est coupable. Lui faire une application bienveillante de la loi. Il n’y a pas de pièces qui attestent que le plaignant a dépensé 5 millions FCFA. C’est pourquoi, nous estimons de réduire de manière drastique la demande sur les intérêts civils » a plaidé Me Sall.



Le tribunal, après avoir délibéré a condamné Ndioro Ndiaye à un an de prison ferme et à verser cinq millions de francs à la partie civile en guise de dommages et intérêts.



Le Témoin