Corruption IAAF: un autre front s’ouvre contre le clan Diack

L’affaire de corruption où Lamine Diack est soupçonné, n’est pas encore à son épilogue. Alors que le renvoi en correction de Lamine Diack a été requis, qu'il a encore été mis en examen pour corruption en même temps que le patron de Bein Sport.



En effet, le président du Psg a été récemment mis en examen par Renaud Van Ruymbeke pour corruption active. Le juge d’instruction au pôle financier du tribunal de Paris le soupçonne d’avoir « validé » un versement de 3,5 millions de dollars en faveur de Lamine Diack, l’ancien président de la Fédération international d’athlétisme (IAAF), afin de faciliter l’obtention des Mondiaux d’athlétisme à Doha en 2017. « Des affirmations totalement inexactes », selon Francis Szpiner, l’avocat de Nasser Al-Khelaïfi.



Ce dernier s’était volontairement présenté devant le juge le 20 mars derniers et était ressorti sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette affaire qui concerne une société qatarienne foncée et dirigée par son frère Khaled (ORYX QSI) et une société sénégalaise (Pamodzi Sports consulting) appartenant à Papa Mansata Diack, fils de Lamine Diack, rapporte «Libération ».