Côte d'Ivoire: Situation sécuritaire après l'attaque de Ouaga, des «petits malins» s'amusent à diffuser un faux communiqué de Ouattara

Ce fut hier l'un des plus suspects documents parvenus à notre rédaction et au lendemain de sa diffusion auprès d'autres médias influents, nous en savons un peu plus.



En effet, alors que le Burkina voisin était frappé par une attaque en sa capitale, un communiqué, non officiel après vérification de KOACI, "signé" du président de la République ivoirienne, mentionnait des mesures sécuritaires de situation d'urgence avec son lot de prises de décisions chocs, fermeture de frontière, mobilisation de l'armée et compagnie (voir ph2) visant sans nul doute à semer un sentiment de paranoïa sécuritaire auprès des populations en Côte d'Ivoire.



Si les médias sociaux se sont empressés de le diffuser et certains "médias" leur embrayant aveuglement le pas, des investigations menées sur bases de témoignages recueillis, vont dans le sens d'une "blague" concoctée par une équipe de "blogueurs" ivoiriens en marge d'un événement les concernant qui se tient à Abidjan.



Ils auraient, toujours sur base d'informations recueillies, ainsi tenté de prouver une certaine influence sans avoir peut être pris au préalable la mesure que nous autres médias reconnus, procédons constamment à de minutieuses vérifications de ce qui nous est électroniquement ou pas, transmis.



Au regard de la dimension grave de cette initiative de circonstance visant peut être à porter atteinte à la sureté de l'Etat, reste à savoir si la justice ivoirienne se saisira de cette affaire pour les auteurs de ce communiqué dans lequel ils ont osé citer le nom du président de la République.