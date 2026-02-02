Kaolack : la Brigade des Stupéfiants saisit 55 kg de chanvre indien à Ngathie Naoudé

L'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) frappe un grand coup dans la région de Kaolack (Centre). Une opération nocturne menée ce week-end a permis de démanteler une importante cargaison de drogue dissimulée dans les marais salants.



L'opération s'est déroulée ce samedi 31 janvier 2026, aux alentours de 19h20. Les agents de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack, en pleine mission de lutte contre la criminalité transfrontalière, ont ciblé les champs salins de Ngathie Naoudé.



Sur place, les policiers ont découvert deux colis minutieusement cachés contenant 55 blocs de chanvre indien, un poids total de 55 kg de drogue.



Selon la Police nationale, un individu a été interpellé sur les lieux par les éléments de la BRS. Il est actuellement entre les mains des enquêteurs pour déterminer l'origine de la drogue et les éventuels complices de ce réseau de trafic.





