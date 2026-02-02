Le Mali s'accorde avec la Guinée pour développer une voie alternative au transit de ses marchandises

À l'issue du dernier Conseil des ministres, mercredi 28 janvier, le Mali a annoncé une série de mesures visant à sécuriser un nouvel axe de transit de ses marchandises par la Guinée. L'objectif : réduire sa dépendance aux corridors traditionnels que sont Dakar et Abidjan. Des accords de coopération de transports et de transits routiers et maritimes ont été signés entre le Mali et la Guinée.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">