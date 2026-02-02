Sûreté urbaine : Doudou Wade face aux enquêteurs ce lundi

Doudou Wade, responsable du PDS, est attendu ce matin dans les locaux de la Sûreté urbaine. L'information a ete donné par le concerné lui même .



« Suite aux différentes informations relayées par la presse et sur les réseaux sociaux après l’émission Faram face de la TFM du mercredi 28 janvier 2026 animée par Papa Ngagne Ndiaye qui a été entendu par des agents de la sûreté urbaine, je vous informe que je me rendrai ce lundi 02 février 2026 au matin avec mes avocats à la sûreté urbaine », a-t-il posté sur sa page Facebook.



L'origine de ce bras de fer judiciaire remonte au mercredi 28 janvier 2026. Invité sur le plateau de l’émission phare de la TFM, « Faram Facce », animée par Papa Ngagne Ndiaye, lui-même déjà entendu, Doudou Wade aurait tenu des propos jugés, « offensants » envers l'institution présidentielle et dangereux pour le maintien de l'ordre et la sécurité publique ».



Doudou Wade a également demandé à ses partisans de « prier pour la vérité depuis chez eux plutôt que de descendre dans la rue ». « Démocrate convaincu, citoyen républicain, je reste un homme respectueux de la justice de mon pays », a souligné Doudou Wade.



« Je tiens à préciser que je n’ai reçu aucune convocation et aucune convocation n’a été déposée à mon domicile », a-t-il fait savoir.