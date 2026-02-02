Éthiopie: l'administration régionale et le TPLF appellent à l'apaisement et au dialogue au Tigré

Le TPLF, principale force politique de la région du nord de l'Éthiopie, a réaffirmé son engagement en faveur du processus de paix malgré les attaques. De la même façon, le président de l'administration régionale intérimaire, le général Tadesse, a appelé au dialogue. Une volonté d'apaisement après plusieurs affrontements qui ont opposé les forces du Tigré à l'armée fédérale la semaine dernière. Deux frappes de drones ont aussi touché des camions de marchandises dans le nord du Tigré.

RFI

