Côte d'Ivoire: le Premier ministre Patrick Achi dévoile son nouveau gouvernement

Patrick Achi avait démissionné la semaine dernière avant d’être reconduit mardi 19 avril par Alassane Ouattara, avec pour consigne de former une équipe resserrée.



L'équipe dévoilée ce mercredi 20 avril par le Premier ministre Patrick Achi, tout juste reconduit, est composée de 32 membres contre 41 dans le gouvernement précédent. Une équipe resserrée comme promis, mais sans grand chamboulement. Les principaux portefeuilles restent aux mains de leurs titulaires : les Affaires étrangères à Kandia Camarra, la Défense à Téné Birahima Ouattara, l’Agriculture à Kobenan Kouassi Adjoumani, l’Intérieur à Vagondo Diomande, l’Éducation à Mariatou Koné.



L'un des mouvements les plus notables est celui d’Alain Richard-Donwahi aux Eaux et forêts. Après cinq ans passés à la tête de ce ministère stratégique, il a été remplacé par Laurent Tchagba. Exit aussi le ministre de l’Artisanat Félix Anoblé dont le portefeuille est supprimé, ou encore celui du Pétrole, Thomas Camara, remplacé par un entrant, Mamadou Sangofowa Coulibaly. Un ministère devenu clé depuis la découverte l’an dernier d’un très important gisement offshore. L’autre entrée est celle de Françoise Remarck. L’ancienne patronne de Canal+ en Côte d'Ivoire est nommée à la Culture. Disparus le ministère de l’Économie numérique ou celui de la Promotion de l’investissement. Les quatre secrétariats d’État du gouvernement précédent sont aussi supprimés.



Cet exécutif accueille donc deux nouveaux ministres, tandis qu'une douzaine en sortent. Les quatre secrétariats d’État du gouvernement précédent sont supprimés. Le ministre délégué chargé de l'Intégration, Alcide DjeDje, est remercié. Le gouvernement Achi 2 a rendez-vous ce jeudi pour son premier Conseil des ministres.