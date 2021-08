Côte d’Ivoire: le gouvernement promet la fin des coupures d'électricité

La crise énergétique qui avait commencé en avril dernier est donc bel et bien terminée, selon Thomas Camara, le ministre ivoirien de l'Énergie.



Une avarie sur la centrale thermique d'Azito à Abidjan qui génère le tiers de l'électricité du pays ainsi qu'une saison des pluies au démarrage timide avaient provoqué un déficit de 10% d'énergie et forcé le gouvernement à imposer le rationnement.



Selon le ministre, ce délestage qui a duré 45 jours est désormais bien terminé. Les conséquences pour la population et les entreprises ivoiriennes ont été difficiles ; deux plages de six heures de rationnement par jour avaient été mises en place. Si la situation s'était progressivement améliorée jusqu'au mois de juillet, il aura fallu attendre ce début du mois d'août pour juguler complétement la crise.



Alors, pour prévenir une autre pénurie d'énergie, le gouvernement assure que le pays s'est doté d'une nouvelle centrale de réserve et a réparé la centrale thermique d'Azito.