Côte d'Ivoire : le prix du cacao en hausse de 50%

La Côte d'Ivoire va augmenter de 50 % le prix de vente du cacao.



D'ici quelques jours, le prix officiel du cacaopassera de 1 000 à 1 500 francs CFA soit 2,47 dollars le kg, selon des sociétés d'exportations voulant garder leur anonymat.



Ces sources ont déclaré que cette décision a été prise samedi dernier, lors d'une réunion du gouvernement portant sur l'agriculture et le cacao. Présent lors de ce conseil, le président Alassane Ouattara avait tout d'abord validé une proposition de prix compris entre 1 100 et 1 200 francs CFA le kg avant de revenir sur sa décision et de demander que le prix soit encore plus élevé, ont indiqué les mêmes sources tout en précisant que la hausse sera actée par le président ivoirien.



Cette décision intervient alors que les prix du cacao ont plus que triplé au cours de l’année dernière. Les conditions météorologiques défavorables ont conduit le marché mondial à un troisième déficit consécutif. Cette flambée des prix est notamment due aux faibles rendements des cultures en Afrique de l'Ouest, où est cultivé environ 70% du cacao mondial.