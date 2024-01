Côte d’Ivoire: une équipe de transition a été créée au sein du PDCI

Première priorité : organiser les funérailles de l’ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Aucune date n’a pour l’instant été officiellement retenue. Mais ces obsèques impliquent à la fois le parti, la famille et les autorités ivoiriennes.



Seconde priorité : restructurer le parti. Dans l’immédiat, une équipe de transition a été nommée. Elle est dirigée par le député-maire de la commune de Port-Bouët, Sylvestre Emmou, qui est épaulé par cinq personnalités. Cette équipe est chargée de conduire les affaires courantes du parti. Le secrétariat exécutif, dirigé par Maurice Kakou Guikahué depuis 2013, est donc mis en veilleuse.



« Souffle nouveau »

« Tidjane Thiam veut apporter un souffle nouveau, affirme Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du PDCI. Il est en train d’observer pour composer au mieux une nouvelle équipe », poursuit ce responsable.



Son élection semble créer un appel d’air. Ces dernières semaines, 4 114 nouvelles adhésions ont été enregistrées. Et 65% de ces militants ont moins de 60 ans. Le parti a prévu de lancer une caravane à l’intérieur du pays, après la CAN, pour toucher plus de monde.