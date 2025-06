États-Unis: «l'indice pizza» peut-il prédire les crises géopolitiques au Moyen-Orient?

La vente de pizzas exploserait, mais pas n'importe où : dans les pizzerias aux alentours du Pentagone à Washington, le siège de l'armée américaine, mais aussi autour des lieux de pouvoir de la capitale américaine. Plusieurs comptes sur le réseau social X, dont le profil « Pentagon Pizza Report », se sont même spécialisés dans la détection d'anomalies en agrégeant des données disponibles en libre accès sur Google Maps ou Uber Eats qui, en temps réel, indiquent la fréquentation des restaurants.



Et figurez-vous que les 12 et 13 juin dernier, vers 1h du matin, plusieurs utilisateurs ont signalé un pic inhabituel d'activité dans les pizzerias les plus proches du Pentagone et de la Maison Blanche, plutôt inattendu dans la nuit en pleine semaine. Quelques heures plus tard, les premières frappes israéliennes touchaient l'Iran. Même scénario le 13 avril 2024, une poignée d'heures avant que l'Iran – cette fois – lance une offensive massive de missiles et de drones contre Israël.



Quel lien entre les commandes de pizzas à Washington et les tirs de missiles ?

Pour des milliers d'internautes, la logique est implacable : si les services de renseignement américains décrètent qu'il y a une urgence nationale, les personnels militaires travaillent alors en horaires prolongés, parfois 16 à 20 heures jusqu'au milieu de la nuit. Ils ne peuvent pas quitter leur poste et avec la pression et la fatigue, ils ont besoin d'une nourriture réconfortante.



Des études en psychologie comportementale montrent même qu'en cas de stress, l'être humain privilégie des aliments familiers et caloriques. Quoi de plus familier qu'une pizza aux États-Unis ?



Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet « indice pizza » a même été documenté. Dans la huitième édition de son livre Intelligence: From secrets to policy publié en 2019, Mark Lowenthal, un chercheur américain spécialiste du renseignement, se penche sur ce phénomène.



Il remonterait à la Guerre froide, quand les espions soviétiques à Washington, observaient les allers et venues des camions de livraisons de pizzas aux abords du Pentagone, pensant qu'en cas d'affluence, cela révélait des préparatifs de crises dans les cercles du renseignement.



Une tactique qui aurait même fait ses preuves des années plus tard : le 1er aout 1999, un franchisé Domino's Pizza à Washington fait part d'un fort afflux de commandes vers le siège de la CIA. Le lendemain, l'Irak envahissait le Koweït. Comme quoi, « l'indice pizza » dit parfois vrai !