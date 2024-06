Couacs sur le Haaj 2024 : le ministre des transports El Malick Ndiaye explique et rassure

Pèlerinage à la Mecque 2024 : Point de presse du MITTA du 01 juin 2024 #mitta #senegal #mecque pic.twitter.com/NPnJf6Oqui

— El Malick NDIAYE (@elmaalignjaay) June 2, 2024



Le ministre chargé des transports aériens a annoncé qu'il n'y aurait plus de retards à partir de lundi et que l’avion d’Air Sénégal serait sur place. Cependant, il n’a pas précisé que ces avions sont souvent affrétés en dernière minute. En contraste avec cette déclaration optimiste, une note de service interne en notre disposition révèle une situation plus complexe. Le document indique que le calendrier de la compagnie aérienne Flynas n’a pas beaucoup changé, mais celui d’Air Sénégal a connu quelques perturbations. Selon les autorités, ce calendrier devrait se stabiliser d’ici mardi. La note continue en soulignant la dépendance actuelle envers trois exploitants aériens pour les mises à jour opérationnelles : 2AS, Air Sénégal et Flynas. Le calendrier de Flynas n'a pas beaucoup changé...En attendant nous comptons sur 2AS , Air Sénégal et flynas pour les mises à jour opérationnelles.... des décalages horaires des vols de Flynas et la reprogrammations des deux vols de Air Sénégal ...